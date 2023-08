Seis pessoas interromperam as negociações de negócios de James Harden, mas ele ainda não planeja se apresentar ao acampamento: fontes

É déjà vu na Filadélfia.

Uma fonte da equipe confirmou isso em uma situação que lembra a saga de Ben Simmons há duas temporadas O atleta Os Sixers decidiram encerrar as negociações comerciais com o superastro descontente James Harden e agora planejam que ele vá para o campo de treinamento no final do próximo mês. No entanto, como Daryl Morey, presidente de operações de basquete dos Sixers, bem sabe, a perspectiva de consertar esse relacionamento fraturado entre Harden e a organização pela qual ele não quer mais jogar não é tão simples.

Nem mesmo perto.

Quaisquer que sejam os sinais que os Sixers possam estar enviando quando se trata de negociações comerciais, uma fonte próxima a Harden confirmou que o 10 vezes All-Star e ex-MVP não quer mais jogar pela Filadélfia e não tem planos de participar do campo de treinamento. Isso significa que ele não vai relatar se o negócio não terminar neste ponto, ou ele fará uma cena confusa de sua chegada ao campo de treinamento, como fez ao tentar sair de Houston em dezembro de 2020? Essa parte ainda não está clara, já que o lado de Harden ainda expressa a crença de que haverá desenvolvimentos significativos nas negociações comerciais antes que chegue a hora. A fonte falou sob condição de anonimato devido à sensibilidade da situação.

Pelo menos, isso está claro como cristal: as negociações comerciais entre a Filadélfia e seu time favorito, os Clippers, claramente estagnaram neste verão. Não há necessidade de os Sixers fazerem um anúncio público como este se não for o caso. Mas, como sempre, há um elemento humano aqui que fará as próximas sete semanas valerem a pena assistir.

Desde a já mencionada saída dos Rockets até o subsequente resgate do Brooklyn, a equipe que se recusou a conceder os desejos de troca de Harden aprendeu da maneira mais difícil que ele é muito bom em disputas de encarar. Seu ressentimento se manifestou de várias formas nos últimos anos – mais famosa com sua turnê partidária por Las Vegas e Atlanta antes de finalmente ingressar no campo de treinamento dos Rockets – e Harden ainda não obedeceu quando a equipe tentou convencê-lo a reverter o curso. . A pedido do comércio. A ironia no contexto de Simmons, é claro, é que Morey mostrou sua propensão à teimosia naquele período de quase seis meses antes de ser negociado com o Nets por Harden em fevereiro de 2021.

como O atleta Reportado em meados de julhoOs executivos rivais há muito estavam convencidos de que Morey estava tentando manter Harden na Filadélfia. Harden perguntou no final de junho quando sua raiva de como Morey lidou com sua potencial agência gratuita o levou a escolher uma opção de jogador para a próxima temporada (no valor de $ 35,6 milhões) enquanto solicitava uma troca ao mesmo tempo.

Assim como Maury ele disse publicamente, eles têm plena consciência da necessidade de manter o talento do All-Star em torno do pivô Joel Embiid e, por isso, se recusam a fazer um acordo que deixe o melhor jogador em uma posição pior para lutar pelo título. E não se engane, os comentários de Embiid em meados de julho, sugerindo sua possível partida algum dia, enfatizaram esse fato preocupante.

No entanto, com a agência gratuita de Harden agora se aproximando no verão de 2024, ele claramente espera realizar seu desejo antes que os campistas cheguem. Mesmo que os Sixers digam que isso não acontece.

A ESPN relatou pela primeira vez a notícia do encerramento das negociações comerciais dos Sixers sobre Harden.

