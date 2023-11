Cães estão sendo infectados com uma doença respiratória incomum em vários estados dos EUA

Laboratórios veterinários em vários estados estão investigando uma doença respiratória incomum que afeta cães e incentivando as pessoas a tomarem precauções básicas para manter seus animais de estimação saudáveis, enquanto os veterinários tentam determinar o que está deixando os animais doentes.

Oregon, Colorado e New Hampshire estão entre os estados que registraram casos da doença, que causa doenças respiratórias permanentes e pneumonia e não responde aos antibióticos. Os sintomas de doenças respiratórias em cães incluem tosse, espirros, secreção nasal ou ocular e letargia. Alguns casos de pneumonia desenvolvem-se rapidamente, deixando os cães muito doentes em 24 a 36 horas.

O Departamento de Agricultura de Oregon documentou mais de 200 casos da doença desde meados de agosto. Ela incentivou os donos de animais de estimação a entrar em contato com seu veterinário se seu cão estiver doente e pediu aos veterinários estaduais que relatassem os casos o mais rápido possível. A agência está trabalhando com pesquisadores do governo e com o Laboratório Nacional de Serviços Veterinários do USDA para descobrir as causas das doenças.

Os cães morreram, disse Curt Williams, diretor do Laboratório de Diagnóstico Veterinário de Oregon da Universidade Estadual de Oregon. Mas sem uma forma clara de definir a doença ou testá-la, ele disse que é difícil determinar quantas pessoas morreram de uma forma grave de infecção.

Williams deixou uma mensagem simples para os donos de cães: “Não entrem em pânico”. Ele também disse que os donos de cães devem garantir que seus animais de estimação recebam vacinas, inclusive aquelas que protegem contra diversas doenças respiratórias.

Laboratórios de todo o país compartilharam seus resultados na tentativa de identificar o culpado.

David Needle, patologista veterinário sênior da Universidade de New Hampshire Laboratório de diagnóstico veterinário de New Hampshirevem investigando a misteriosa doença há quase um ano.

Seu laboratório e colegas do Centro Hubbard de Pesquisa Genômica da universidade examinaram amostras de cães em Rhode Island, New Hampshire e Massachusetts, e mais amostras vêm de Oregon, Colorado e talvez de outros estados.

Ele disse que sua equipe não viu um aumento significativo no número de cães morrendo pela doença, mas ainda incentiva os donos de animais a “minimizarem o contato com outros cães”.

O Departamento de Saúde e Ciência da Associated Press recebe apoio da Fundação Robert Wood Johnson. A AP é a única responsável por todo o conteúdo.