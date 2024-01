Todo o Remedyverse de Alan Wake já está à venda no PC

Se você está procurando (ou jogando) Alan Wake II Recentemente, mas não joguei nenhum dos outros jogos da crescente série de histórias conectadas “Remedyverse” da Remedy Games, então você pode querer dar uma olhada na Epic Games Store agora. Durante a promoção Developer Spotlight, Alan Wake remasterizado, Alan Wake Pesadelo Americano, Ele controlae as versões padrão e deluxe do Alan Wake II Todos estão disponíveis com descontos muito generosos.

Como Alan Wake 2 é baseado no ‘Cure Verse’

A oferta vai até 10 de janeiro de 2024, então você tem pouco menos de uma semana para aproveitar.

Começando do começo Alan Wake Épico, você pode pegar Alan Wake remasterizado e seu capítulo independente, O Pesadelo Americano de Alan Wake, por cerca de US$ 13 no total (eles estão disponíveis por US$ 10 e US$ 3, respectivamente). Recomendamos obter Remasterizado Superior à versão original que ainda está na Epic Games Store.

Lançado originalmente em 2010, Alan WakeA jogabilidade pode parecer um pouco desatualizada, mas vale a pena continuar a história. Se você está procurando algo mais emocionante e cheio de ação, Controle a edição final Disponível por US$ 20 e inclui Incrívelcapítulo DLC que se conecta explicitamente Ele controlaNarrativa alucinante Alan Wake. (Ele controlaAs duas expansões Também à venda individualmente por apenas US$ 3 ou em conjunto por US$ 5.)

A respeito Quebre a manga? Isso também existe no Remedyverse? Quebre a manga, A experiência meio jogo e meio TV da Remedy de 2016 não está disponível na Epic Games Store. Atualmente está no Steam em O preço total é $ 40. Como IPs Quebre a manga Propriedade da Microsoft, não faz parte oficialmente do Remedyverse. Gosto muito Os fãs notaramNo entanto, existem algumas conexões diretas e indiretas entre esses mundos de jogo. Então, se você jogar Quebre a manga Além de Alan Wake IICertifique-se de manter os olhos abertos para algumas semelhanças suspeitas de vez em quando.

finalmente, KotakuEscolhendo o jogo do ano 2023, Alan Wake II À venda a partir de US$ 40 para o jogo base. o Edição de luxoQue inclui cosméticos exclusivos e futuras expansões Noite de primavera E Casa no lagopode ser seu por pouco menos de $ 60.

enquanto Alan Wake II Certamente pode ser jogado e desfrutado sem ter experimentado os jogos anteriores, mas a experiência só fica melhor ao entrar no primeiro capítulo sombrio do Sr. Wick na pacata cidade de Bright Falls, no noroeste do Pacífico.