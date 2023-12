Usher desmaia durante sua última apresentação em sua residência em Las Vegas

Usher fez do seu jeito – assim como Frank Sinatra, outro ícone de Las Vegas, antes dele.





A estrela de 45 anos encerrou sua residência no My Way Las Vegas no sábado e ficou emocionada.





Em um vídeo feito por um fã, o cantor, que tem 45 anos e ainda consegue, cai de joelhos em prantos, rodeado de dançarinos e sua equipe de show, enquanto canta “Without You”. Assim que conseguiu se recompor, Usher começou a cantar a música Banger a capella de David Guetta, de 2011, e sua banda e público se juntaram a eles.





“Deus os abençoe, eu te amo”, disse ele à multidão, concluindo assim a residência iniciada em julho de 2022.





Nas redes sociais, a cantora de “Confissões” apareceu. assinante Um vídeo dele de 2004 falando sobre a possibilidade de ele fazer um show em Las Vegas, que em 2004 ainda era visto como uma espécie de último recurso para artistas em anos finais de carreira.





“Sou um artista de teatro”, diz Usher no clipe. “Se você decidir ir para Las Vegas, será a coisa mais incrível que você já viu na vida.”









Ele continuou: “Não vai ser como, ‘Oh meu Deus, estou acabado e esta é apenas a chance dele, você sabe, de receber o máximo de cheques que puder.’ Não, será um show extraordinário.”





“Eu vi então… olhe para mim agora”, ele legendou o post.





E está apenas começando. Em seguida Usher será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl LVIII em 11 de fevereiro no mesmo dia em que lançará seu nono álbum de estúdio Ir para casa.





“É a honra de uma vida finalmente tirar um desempenho do Super Bowl da minha lista de desejos”, disse Usher em comunicado em setembro passado. “Mal posso esperar para dar ao mundo um show diferente de tudo que eles já viram de mim antes. Obrigado aos fãs e a todos que fizeram esta oportunidade acontecer. Vejo vocês em breve.”





Conteúdo Relacionado: