Vanessa Hudgens se casou com Cole Tucker em Tulum, México, apenas 10 meses após o noivado e há semanas vem encerrando as especulações sobre gravidez.

Vanessa Hudgens se casou com a estrela da MLB Cole Tucker de acordo com um novo relatório.

A estrela de High School Musical de 34 anos – que surpreendeu no CFDA Fashion Awards no mês passado – se casou com o shortstop de 27 anos, de acordo com fontes do Just Jared no domingo.

Os dois oficializaram o relacionamento em Tulum, no México, no fim de semana, apenas 10 meses depois de ficarem noivos, disseram fontes à Showbiz Magazine.

DailyMail.com entrou em contato com representantes de Hudgens e ainda não recebeu resposta.

Vanessa Hudgens se casou com a estrela da MLB Cole Tucker em Tulum, México, no fim de semana, de acordo com um novo relatório de Just Jared na noite de domingo. Eles foram vistos juntos em Santa Monica em fevereiro de 2022

Em outubro, Vanessa encerrou as especulações sobre gravidez depois que seguidores do Instagram perguntaram se ela estava grávida.

– que recentemente falou sobre planejamento de casamento – acessou o Instagram na terça-feira para compartilhar um vídeo de sua despedida de solteira em Aspen.

Como ela estava usando muitas roupas largas no vídeo, muitos de seus seguidores rapidamente perguntaram se ela estava grávida na seção de comentários.

Mas Vanessa não aceitou bem a especulação, respondendo: “[eyeroll emoji] Não estou grávida, então você pode parar.

Muitos comentaristas chegaram à conclusão de que ela estava grávida do agente livre da MLB de 27 anos, com um escrevendo “meu Deus, ela está grávida” e outro dizendo “ela já está grávida”.

Outros defenderam Vanessa, com um deles dizendo: “Para quem está comentando sobre gravidez, é rude. Somos humanos! Ela está feliz, então por favor não comente sobre o corpo dela se não quer que ninguém pergunte”.

Independentemente disso, a postagem do vídeo de Vanessa incluía vários clipes divertidos da viagem com as amigas, incluindo um dela usando um vestido de noiva de seda branca com um casaco longo.

Um sinal claro que deveria ter provado aos seus seguidores que ela não estava grávida foi o fato de ela ter colocado uma garrafa de champanhe Veuve Clicquot no clipe.

Enquanto isso, Vanessa revelou no mês passado que estava aprendendo em primeira mão o quanto é divertido, mas também como o planejamento do casamento pode ser tedioso e caro.

A ex-aluna de High School Musical está prestes a subir ao altar com seu noivo da MLB, Cole.

“É uma loucura”, disse Hudgens em um evento de sua marca Caliwater no início de setembro. “É uma indústria maluca de casamentos.”

Vanessa – que usou um minivestido de lantejoulas no show de Beyoncé – está gostando de tudo apesar dos desafios, acrescentando que a coisa toda é “incrível”, principalmente com todas as escolhas que a noiva tem que fazer.

A atriz de Princess Switch estava em uma sessão de fotos em Zuma Beach, em Malibu, para promover sua marca Caliwater, quando revelou os desafios que enfrenta no planejamento de casamentos. as pessoas.

“Meu melhor amigo também vai se casar”, disse Hudgens. “E ela estava passando por isso e eu pensei, ‘Oh meu Deus, os vestidos são tão caros’. É uma loucura.”

“É muito assustador e envolve muita coisa”, disse Hudgens à revista People em abril passado. Como disse Gwen Stefani, isso são bananas.

Tucker é shortstop e outfielder do Colorado Rockies.

O casal gerou rumores de namoro em novembro de 2020, quando foram vistos de mãos dadas em Los Angeles.

Durante uma aparição em maio de 2021 no The Drew Barrymore Show, ela revelou que deu o primeiro passo depois que eles se conheceram em uma ligação em grupo de meditação Zoom.

Eles ficaram noivos em fevereiro, o que a surpreendeu.

“Fiquei muito surpresa”, disse ela à People. Definitivamente conversamos sobre isso, mas eu não esperava que acontecesse do jeito que aconteceu e no momento em que aconteceu.

“Isso definitivamente me surpreendeu e eu estava chorando.”

Anteriormente, a estrela de Spring Breakers teve um relacionamento com seu colega de High School Musical, Zac Efron, 35, de 2005 a 2010.

Ela então namorou a estrela de Elvis, Austin Butler, 32, por oito anos, de 2011 a 2019.

Hudgens não revelou quando exatamente ela e Tucker planejam subir ao altar.