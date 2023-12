A sequência de I Am Legend usa o final não canônico do DVD

Quando surgiu a notícia no ano passado de que Will Smith e Michael B. Jordan estavam trabalhando em uma sequência do filme Smith de 2007… Eu sou uma lendanerds pedantes do cinema (por exemplo nósOK?) apontou O fato de o personagem de Will Smith ter morrido no filme original é uma das principais coisas que geralmente impede o personagem de aparecer na sequência. No entanto, como observamos pedantemente na época, Eu sou uma lenda O DVD contém um final alternativo mais fiel ao livro original de Richard Matheson, com o personagem de Smith Ao vivo E ele teve que suportar a percepção de que havia se tornado um monstro aos olhos dos vampiros zumbis que haviam tomado conta de Manhattan.

Acontece que não precisamos nos preocupar com a possibilidade de ser muito complicado: falar no Festival Internacional de Cinema do Mar Vermelho, na Arábia Saudita, neste fim de semana (através da diverso) Smith confirmou isso Eu sou a lenda 2 É fazer o que é sensato e usar apenas o final mais lógico. Ele diz que você tem que ser “real”. Eu sou uma lenda Orange” para o final alternativo (esses são todos agora, porque você leu o primeiro parágrafo!), mas ele diz: “Vamos com as lendas da versão em DVD.” Ele também diz que eles acabaram de receber o roteiro e que Michael B. Jordan está presente, mas se recusa a dizer qualquer outra coisa.

Na verdade, se você perguntar a uma pessoa comum que já viu… Eu sou uma lenda Em 2007, eles se lembrarão do final original? Ou eles só aceitarão se você contar que ele está vivo? Hollywood sempre faz essa coisa de fazer uma sequência desatualizada que ignora todas as outras sequências, então que diferença faz se você decidir que o filme terminou de forma diferente para justificar uma continuação?