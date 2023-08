US Steel explorará alternativas estratégicas após licitações não solicitadas

(Reuters) – A United States Steel (XN) disse neste domingo que iniciará uma revisão formal para avaliar alternativas estratégicas ao produto siderúrgico depois de receber várias ofertas não solicitadas para parte ou a totalidade de seus negócios.

O CEO David Porritt disse em um comunicado que a revisão começou depois que a produtora de aço recebeu “várias propostas não solicitadas que iam desde a aquisição de certos ativos de produção até considerações para toda a empresa”.

A produtora de aço disse que o Barclays Capital e o Goldman Sachs (GS.N) estão atuando como consultores financeiros da US Steel, enquanto o Milbank LLP e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz estão atuando como consultores jurídicos.

A rival Cleveland-Cliffs Inc (CLF.N) disse no domingo que havia proposto anteriormente a compra da US Steel em uma oferta privada em 28 de junho, que foi rejeitada pelo conselho de diretores da US Steel como “irracional”.

A Cleveland-Cliffs disse em um comunicado que se ofereceu para pagar US$ 17,50 em dinheiro e 1.023 ações da Cliffs para cada ação da US Steel.

A US Steel, que vem aumentando os preços para compensar o impacto dos custos mais altos relacionados a matérias-primas e energia, viu uma forte demanda por produtos siderúrgicos, o que ajudou a empresa a superar as estimativas de lucro para o segundo trimestre.

A US Steel também espera concluir aproximadamente US$ 75 milhões em recompras de ações ordinárias no segundo trimestre sob sua licença de recompra de ações existente de US$ 500 milhões.

