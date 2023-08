Tesla está cortando preços na China novamente, o que levou a uma queda nos estoques de carros

(Bloomberg) — A Tesla lançou uma nova rodada de cortes de preços na China, derrubando as ações de automóveis em meio a temores de que a medida levaria a uma dolorosa guerra de preços que dava sinais de diminuir.

Mais lidos da Bloomberg

A montadora reduziu o preço das versões de longo alcance e alto desempenho do Model Y SUV em 14.000 yuans (US$ 1.900) para 299.900 yuans e 349.900 yuans, respectivamente, de acordo com um post em sua conta no Weibo na segunda-feira. Um subsídio de seguro de 8.000 yuans para carros com tração traseira Modelo 3 recém-adquiridos também foi estendido até o final do próximo mês.

Os cortes seguiram marcas como a marca Zeekr, da Geely Automobile Holdings Ltd. , que cortou os preços em até 37.000 yuans na semana passada. Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd. Até 20.000 yuans no início do mês. A Tesla desencadeou uma guerra de preços com uma rodada inicial de descontos no ano passado, antes de mais descontos em janeiro, o que deixou os carros da Tesla fabricados no país 14% mais baratos do que no ano anterior e, em alguns casos, quase 50% mais baratos do que nos EUA e na Europa.

A marca de automóveis mais vendida da China, BYD, caía 7,6% às 11h40 no comércio de Hong Kong. Li Auto Inc caiu 3,9%, Xpeng Inc. em 6,2% e Leapmotor Technologies Ltd caiu 6,4%.

“A concorrência de preços tem sido e continuará sendo um tema recorrente no mercado automotivo da China”, disse Joanna Chen, analista de automóveis da Bloomberg Intelligence. A Tesla está tentando manter o volume depois que as vendas de julho mostraram uma desaceleração na aceitação de pedidos sem novos modelos para atrair compradores chineses.

As remessas da Tesla na China caíram 31% em julho, para o nível mais baixo deste ano – assim como a montadora planeja revelar em breve seu modelo 3 “Highland” renovado de sua fábrica em Xangai.

A história continua

As vendas de carros limpos na China caíram em julho em relação a junho, apesar de uma mudança na compra para grandes players como BYD, Li Auto e Nio Inc. Todas elas registraram novos recordes de vendas.

— com a ajuda de Chunying Zhang e Charlotte Yang.

Mais lidos da Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP