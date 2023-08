O mercado de ações está caminhando para novas máximas, diz o professor de finanças Jeremy Siegel. Aqui está o porquê

No início deste ano, um grande número de economistas e instituições de investimento previu uma recessão e queda acentuada. Agora, alguns têm menos certeza.

Na verdade, Jeremy Siegel, professor de finanças da Wharton School da Universidade da Pensilvânia, acredita que o mercado de ações pode estar caminhando para novas máximas.

Ele não está sozinho. O Bank of America previu recentemente que o S&P 500 poderia subir este ano.

Eis por que o pêndulo do sentimento de Wall Street está balançando pessimismo ao otimismo aos olhos de alguns.

Resultados melhores do que o esperado

A recente mudança no sentimento parece ser impulsionada por fundamentos. Pelo menos de acordo com Siegel.

“Este é um mercado forte”, disse ele. Sino de encerramento da CNBC recentemente. “Inflação mais baixa, economia mais forte, boa orientação, bons lucros – o que está impedindo este mercado agora?”

Até mesmo Siegel diz que a força dos dados econômicos recentes e os resultados dos lucros o surpreenderam.

Eu estava preocupado com o que aconteceria com a economia no segundo semestre [of the year]”, disse ele. “E eu vou te dizer … eu não conheço ninguém que pense que [GDP in] O primeiro semestre vai crescer mais rápido do que 2%. … Até o Federal Reserve foi muito mais baixo do que isso.”

Mas foi exatamente isso que aconteceu: o PIB cresceu a uma taxa anual de 2% no primeiro trimestre de 2023 e 2,4% no segundo trimestre, segundo estimativas do governo federal.

Dada a força deste indicador macroeconómico muito importante, e dado que A inflação desacelerou em junho para 3%, seu nível mais baixo em anos, Siegel diz que não tem motivos para acreditar que o forte crescimento do mercado de ações diminuirá.

“Não vejo isso parando tão cedo”, disse ele.

Quando solicitado a comentar sobre o potencial de aumento dos preços das ações, Siegel afirmou que sua pesquisa indica que o S&P 500 é negociado a 20 vezes os ganhos futuros. As ações de tecnologia negociam acima dessa meta e podem ser consideradas sobrecompradas, mas as ações cíclicas negociam acima dessa média em avaliações que ele considera “extremamente razoáveis”.

“Não acho as críticas assustadoras”, concluiu.

“Looney Tunes” – Incerteza

Mas outros especialistas consideram as avaliações assustadoras, ou pelo menos motivo de cautela.

Antoine Fortieri, CFO do Man Group, a maior empresa pública de fundos de hedge do mundo, recentemente Diga Bloomberg Que o atual ambiente de mercado o lembra de um “personagem Looney Tunes correndo no ar e sem saber se vai cair ou abrir um paraquedas”.

A palavra-chave é “incerteza”.

Alguns varejistas, como Macy’s e Costco, esperavam gastos mais baixos do consumidor, enquanto os americanos esperavam em grande parte Eles esgotaram suas economias em excesso durante a era epidêmicaDe acordo com o Federal Reserve Bank de São Francisco. Então, apesar dos números fortes no primeiro semestre, as coisas podem mudar repentinamente no segundo semestre.

Este artigo fornece apenas informações e não deve ser interpretado como um conselho. É fornecido sem qualquer tipo de garantia.