Resultados da pesquisa semanal: o Galaxy S24 Ultra é ótimo, mas caro, e o S24+ atrai proprietários de telefones S+ mais antigos

28 de janeiro de 2024

Qual telefone é considerado a estrela brilhante da série Galaxy S? Uma pesquisa na semana passada mostrou que ainda é o modelo Ultra, mas o modelo Plus está ganhando cada vez mais espaço – principalmente quando se trata de quem quer fazer um upgrade de um modelo mais antigo.

O Samsung Galaxy S24 Ultra é uma atualização moderada em relação ao S23 Ultra, o que por si só não é uma grande melhoria em relação ao S22 Ultra. Portanto, quando se trata do S24 Ultra (e do vanilla S24, que veremos em um minuto), cerca de 15% continuam com seus atuais telefones Galaxy S. Muitas pessoas procuram outros carros-chefe.

Por que? Um dos principais motivos para não adquirir o S24 Ultra é o quão caro ele é – o modelo básico custa mais que a versão 2023 em quase todos os mercados e esse modelo já era caro.

A Samsung acertou algumas coisas, como a tela plana. A nova Gorilla Glass Armor também foi bem recebida. Talvez ficar apenas com o Snapdragon tivesse sido uma boa ideia, embora o Exynos pareça destinado a impressionar este ano.

O preço do Samsung Galaxy S24+ também aumentou em algumas regiões, por isso o custo ainda é uma preocupação para muitos. Embora a economia no uso do Plus em vez do Ultra seja muito perceptível. Além das câmeras e da S Pen, este está mais próximo do Ultra do que qualquer modelo S Plus desde a geração S20. Alguns não ficarão convencidos até verem os comentários – de que o Exynos 2400 é de particular interesse. No entanto, pessoas com modelos S+ mais antigos consideram este um ótimo caminho de atualização.

Como mencionado acima, o Samsung Galaxy S24 não é visto como uma atualização que valha a pena em relação ao antigo telefone vanilla S. Claro, sete anos de suporte e uma tela LTPO são bons, mas neste ponto você pode continuar e adquirir um S25 ou S26. O preço do modelo vanilla caiu na maioria dos lugares, mas a configuração básica de 8/128 GB realmente parece que a Samsung vale níquel e níquel – como sete anos de atualizações, aplicativos e arquivos deveriam caber em 128 GB? Embora o dispositivo Plus tenha recebido uma atualização para 12 GB de RAM, isso não aconteceu, prejudicando novamente sua longevidade.

A série Samsung Galaxy S24 já é uma mercadoria em alta na Coreia do Sul e na Índia (e talvez em outros mercados, mas teremos que esperar para ver essas estatísticas). Uma operadora coreana confirmou que 60% das encomendas eram do S24 Ultra, então o Plus ainda não usurpará o trono.