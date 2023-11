Uma galáxia semelhante à Via Láctea foi avistada no universo distante pelo Telescópio Webb

Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





Os astrónomos detectaram um fenómeno interessante no Universo distante – uma galáxia muito semelhante à Via Láctea – e que desafia as principais teorias sobre como as galáxias evoluem.

O sistema distante, denominado CEERS-2112, foi observado por uma equipe internacional utilizando o Telescópio Espacial James Webb.

Tal como a nossa galáxia-mãe, a recém-descoberta galáxia Ceers-2112 é uma galáxia espiral barrada e é agora a mais distante do seu tipo já observada. A faixa no centro da estrutura é feita de estrelas.

Ceers-2112 formou-se pouco depois do Big Bang ter criado o universo (que se estima ter 13,8 mil milhões de anos), e a estrutura distinta da galáxia já estava em vigor 2,1 mil milhões de anos depois.

Dada a distância entre a Terra e os objetos dos primórdios do universo, quando telescópios como o Webb observam a luz do universo distante, é como olhar para o passado.

“Inesperadamente, esta descoberta revela que galáxias como a nossa já existiam há 11,7 mil milhões de anos, quando o Universo tinha apenas 15% da sua vida”, disse Luca Costantin, principal autor do estudo, num comunicado. É pesquisador de pós-doutorado no Conselho Nacional de Pesquisa Espanhol no Centro Espanhol de Astrobiologia em Madrid.

Os astrônomos ficaram surpresos ao ver uma galáxia tão bem ordenada e ordenada numa época em que outras galáxias eram muito mais irregulares. Embora galáxias espirais massivas sejam comuns na vizinhança cósmica da Via Láctea, nem sempre foi assim.

Esta descoberta, tornada possível pelas capacidades extremamente sensíveis de detecção de luz de Webb, muda a compreensão dos cientistas sobre a formação de galáxias e os estágios iniciais do universo.

“A descoberta do CEERS-2112 mostra que as galáxias no universo primitivo poderiam ter sido organizadas como a Via Láctea”, disse o coautor do estudo Alexander de la Vega, pesquisador de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Riverside, em um comunicado. “Isto é surpreendente porque as galáxias eram muito mais caóticas no Universo primitivo e muito poucas delas tinham estruturas semelhantes à Via Láctea.”

Um estudo detalhando as descobertas foi publicado em 8 de novembro na revista natureza.

Os astrónomos acreditavam que as galáxias espirais barradas, como a Via Láctea, só apareceram depois de o Universo ter atingido pelo menos metade da sua idade atual, porque se acreditava que foram necessários vários milhares de milhões de anos de evolução galáctica antes que aglomerados massivos de estrelas dentro das galáxias pudessem se formar. . .

As barras se formam quando estrelas dentro de galáxias espirais orbitam de maneira ordenada, como acontece na Via Láctea. Até agora, os astrónomos não acreditavam que as primeiras galáxias fossem estáveis ​​o suficiente para formar ou persistir barras.

Mas a descoberta de Ceers-2112 sugere que esta evolução demorou apenas cerca de mil milhões de anos ou menos, disse de la Vega.

“Quase todas as barras são encontradas em galáxias espirais”, disse de la Vega. “A barra no CEERS-2112 sugere que as galáxias amadureceram e se organizaram muito mais rapidamente do que pensávamos anteriormente, o que significa que alguns aspectos das nossas teorias sobre a formação e evolução das galáxias precisam de ser revistos.”

De la Vega acredita que os astrónomos terão de mudar os seus modelos teóricos de como as galáxias se formam e evoluem, tendo em conta a quantidade de matéria escura presente nas primeiras galáxias.

Embora a matéria escura não tenha sido realmente descoberta, acredita-se que ela represente 85% da matéria total do universo – algo Telescópio Euclides da Agência Espacial Europeia O mapa foi desenhado. A matéria escura pode ter desempenhado um papel na formação das barras.

Esta descoberta também sugere que barras podem ser detectadas em galáxias primitivas, embora as galáxias mais antigas sejam muito mais pequenas.

“A descoberta do CEERS-2112 abre caminho para a descoberta de mais bares no universo jovem”, disse de la Vega. “Inicialmente, pensei que detectar e estimar as propriedades de barras em galáxias como a SEARS-2112 estaria repleto de incertezas de medição. Mas o poder do Telescópio Espacial James Webb e a experiência da nossa equipa de investigação ajudaram-nos a estabelecer fortes restrições sobre o tamanho e formato da barra.”