Correr ou caminhar: o que é melhor para uma saúde permanente?

Caminhar é uma das formas de exercício mais populares do mundo e Longe e muito longe Mais preferido nos Estados Unidos. E por um bom motivo: é simples, acessível e eficaz. Caminhar regularmente reduz o risco de muitos problemas de saúde, incluindo ansiedade, depressão, diabetes e alguns tipos de câncer.

No entanto, uma vez que seu corpo se acostuma a caminhar, você pode querer aumentar o ritmo, diz Alyssa Oleinik, fisiologista do exercício e pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Metabolismo Energético do Campus Médico Anschutz da Universidade do Colorado.

Se você puder dedicar parte de sua carreira à corrida, isso oferecerá muitos dos mesmos benefícios físicos e psicológicos Minha mente Benefícios em muito menos tempo. Mas quão bom é correr? Como você pode transformar sua caminhada em corrida?

Por que caminhar é bom para você?

Ao considerar os benefícios para a saúde de uma atividade como caminhar ou correr, há dois fatores relacionados a serem considerados. O primeiro é o efeito do exercício no seu condicionamento físico, ou seja, como ele melhora a eficiência do coração e dos pulmões. O segundo é o resultado final positivo: isso ajuda você a viver mais?