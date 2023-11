Cometas “bounce” podem ser capazes de espalhar vida por todo o universo

Os cientistas suspeitam que os cometas podem ter fornecido os ingredientes orgânicos necessários para o surgimento da vida na Terra, e novas pesquisas mostram como os exoplanetas também poderiam receber esses suprimentos especiais dos cometas.

No início da sua história, a Terra foi bombardeada por asteróides, cometas e outros corpos cósmicos que sobraram da formação do sistema solar. Os cientistas ainda estão debatendo como o planeta obteve a água e as moléculas necessárias para formar a vida, mas os cometas são prováveis ​​candidatos.

Mas se os cometas pudessem ter trazido as sementes da vida para a Terra, poderiam fazer o mesmo com os exoplanetas em outras partes do universo? Com esta questão em mente, uma equipa de investigadores do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge desenvolveu modelos matemáticos que os ajudaram a mostrar como os cometas poderiam, teoricamente, fornecer blocos de construção de vida semelhantes aos de outros planetas da Via Láctea.

Embora a investigação esteja longe de ser uma prova definitiva de vida noutros mundos, as descobertas da equipa podem ajudar a restringir a procura de exoplanetas que hospedem vida.

“Estamos aprendendo mais sobre as atmosferas dos exoplanetas o tempo todo, então queríamos descobrir se existiam planetas onde moléculas complexas também pudessem ser alcançadas por cometas”, disse o autor do estudo, Richard Anslow, do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge, em um artigo. . declaração . “É possível que as moléculas que deram origem à vida na Terra tenham vindo de cometas, então o mesmo pode ser verdade para planetas em outras partes da galáxia.”

Relacionado: O cometa 67P contém os elementos essenciais à vida, com cheiro de naftalina e amêndoas

Nas últimas décadas, os cientistas aprenderam mais sobre as chamadas “moléculas prebióticas” encontradas dentro dos cometas que poderiam dar origem à vida. Por exemplo, em 2009, amostras foram obtidas do Cometa Wild 2 durante uma missão da NASA poeira estelar Descobriu-se que a missão continha glicina, um aminoácido e bloco de construção de proteínas. Agência Espacial Europeia Rashid A missão também detectou moléculas orgânicas na atmosfera do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko entre 2014 e 2016.

Mas estas moléculas orgânicas podem ser destruídas durante uma colisão com um planeta a alta velocidade e alta temperatura. Isto significou que Anslow e os seus colegas tiveram de encontrar cenários em que a colisão de um cometa com outro sistema solar fosse suficientemente lenta para que estes componentes essenciais da vida permanecessem intactos.

Através das suas simulações, os investigadores descobriram que, para sistemas solares contendo estrelas semelhantes ao Sol, os impactos de velocidade mais baixa seriam mais prováveis ​​em locais onde vários planetas estão fortemente aglomerados. Os cientistas chamaram esses tipos de sistemas planetários de “ Sistemas de ervilha em vagens “Um cometa viajando das bordas externas de tal sistema desaceleraria ao saltar entre as órbitas desses planetas.

Entretanto, as simulações da equipa sugerem que pode haver “desafios únicos para a vida” nos planetas rochosos circundantes. Estrelas anãs vermelhas formalmente conhecidas como estrelas anãs M. Estas são as estrelas mais comuns na galáxia e têm sido um alvo popular para astrônomos em busca de exoplanetas.

Mas os planetas rochosos num tal sistema também sofrem mais impactos de alta velocidade. A chance de um cometa semear vida ali pode estar condenada, especialmente se os planetas estiverem mais espaçados.

“É emocionante podermos começar a determinar que tipo de sistemas podemos usar para testar diferentes cenários de ativos”, disse Anslow em comunicado. “É uma maneira diferente de olhar para o grande trabalho que já foi feito na Terra. Quais são os caminhos moleculares que levaram à enorme diversidade de vida que vemos ao nosso redor? Existem outros planetas com os mesmos caminhos? É um momento emocionante, ser capaz de “combinar avanços na astronomia e na química para estudar algumas das questões mais fundamentais de todas”.