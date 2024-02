Um salva-vidas de duas toneladas salvou um cachorrinho

Os elefantes-marinhos machos não são conhecidos por seus instintos paternos. Embora esses animais gigantes se espalhem pela praia durante a época de reprodução, eles se concentram em acasalar com fêmeas e lutar contra outros machos. À medida que a sua massa de duas toneladas percorre a colónia em busca destes objectivos, eles “atropelam as suas crias” sem hesitação, esmagando até os seus próprios descendentes, diz Daniel Costa, ecologista da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz.

O que torna os acontecimentos de 27 de janeiro de 2022 ainda mais surpreendentes. Sarah Allen e Matthew Lau, biólogos da vida selvagem do Serviço Nacional de Parques, estavam pesquisando as populações de elefantes-marinhos do norte em Point Reyes National Seashore, cerca de 48 quilômetros a noroeste de São Francisco. Ao passarem por uma colônia relaxando na praia, eles notaram um filhote descansando com uma fêmea adulta perto da água.

“Era um dia quente”, lembra a Dra. Allen, então ela pensou que os dois estavam gostando de relaxar na areia molhada.

Quando o Dr. Allen e o Sr. Lau passaram pela colônia novamente no caminho de volta, a situação mudou. A maré alta puxou o filhote para o mar e ele era muito jovem para nadar, lutando para se manter à tona. A fêmea ainda estava na praia, respondendo aos gritos lamentosos do filhote com seus próprios gritos, atraindo a atenção de um macho próximo.

“Pensamos que ele tentaria acasalar com ela”, disse Allen.

Em vez disso, ele bufou a fêmea e então “carregou nas ondas”, disse ela. Quando alcançou o filhote, ele usou seu corpo para empurrá-lo suavemente para a costa – possivelmente salvando sua vida.