Um sistema crucial de correntes oceânicas pode estar em colapso, com efeitos catastróficos no clima global

a O sistema crucial das correntes oceânicas Pode já estar a caminho do colapso, de acordo com um novo relatório, com implicações preocupantes Aumento do nível do mar E o clima global – fazendo com que as temperaturas caiam drasticamente em algumas áreas e aumentem em outras.

Utilizando sistemas informáticos excepcionalmente complexos e caros, os cientistas encontraram uma nova forma de detectar um sinal de alerta precoce do colapso destas correntes, de acordo com a Science Alert. o estudo Foi publicado sexta-feira na revista Science Advances. À medida que o planeta aquece, já há sinais de que está a caminhar nesta direção.

A Circulação de Viragem do Atlântico (AMOC) – da qual a Corrente do Golfo faz parte – actua como uma gigantesca correia transportadora global, levando água quente dos trópicos para os extremos. O Atlântico Norte, à medida que a água esfria, torna-se mais salgado e afunda mais no oceano, antes de se espalhar para o sul.

As correntes transportam calor e nutrientes para diferentes regiões do globo e desempenham um papel vital em manter o clima de grandes partes do Hemisfério Norte relativamente ameno.

Durante décadas, os cientistas têm soado o alarme sobre a estabilidade circulatória, à medida que as alterações climáticas aquecem os oceanos e derretem o gelo, perturbando o equilíbrio calor-sal que determina a força das correntes.

Embora muitos cientistas acreditem que a AMOC irá abrandar devido às alterações climáticas, e poderá até parar completamente, ainda há muita incerteza sobre quando e com que rapidez isso acontecerá. A AMOC só é monitorada continuamente desde 2004.

Os cientistas sabem – ao construir uma imagem do passado usando coisas como núcleos de gelo e sedimentos oceânicos – que a AMOC parou há mais de 12 mil anos, após o rápido derretimento das geleiras.

Agora eles estão lutando para descobrir se isso poderia acontecer novamente.

Este novo estudo proporciona um “avanço importante”, disse Rene van Westen, pesquisador marinho e meteorológico da Universidade de Utrecht, na Holanda, e coautor do estudo.

Os cientistas usaram um supercomputador para executar modelos climáticos complexos durante três meses, simulando um aumento gradual de água doce para o AMOC, que é responsável pelo derretimento do gelo, bem como pela precipitação e escoamento dos rios, o que poderia diluir a salinidade dos oceanos e enfraquecer as correntes.

À medida que aumentavam lentamente a água doce no modelo, eles viram o AMOC enfraquecer gradualmente até entrar em colapso repentino. Esta é a primeira vez que o colapso foi detectado utilizando modelos tão complexos, o que representa “más notícias para o sistema climático e para a humanidade”, afirma o relatório.

Mas o que o estudo não faz é dar prazos para um possível colapso. Van Westen disse à CNN que são necessárias mais pesquisas, incluindo modelos que também simulem os efeitos das mudanças climáticas, por exemplo Níveis crescentes de poluição resultantes do aquecimento do planetaO que este estudo não fez.

“Mas podemos pelo menos dizer que estamos a caminhar para um ponto de viragem com as alterações climáticas”, disse Van Westen.

Os efeitos do colapso da AMOC poderão ser desastrosos. O estudo concluiu que algumas partes da Europa poderão ver as temperaturas cair até 30°C ao longo de um século, levando a um clima muito diferente em apenas uma ou duas décadas.

“Não existem medidas de adaptação realistas que possam lidar com mudanças de temperatura tão rápidas”, escreveram os autores do estudo.

Por outro lado, os países do Hemisfério Sul poderão ver as temperaturas subir, enquanto as estações chuvosa e seca na Amazónia poderão mudar, levando a graves perturbações no ecossistema.

O colapso da AMOC também poderia causar um aumento do nível do mar em cerca de 1 metro (3,3 pés), disse Van Westen.

Foi um “grande avanço na ciência da estabilidade da AMOC”, disse Stefan Rahmstorf, oceanógrafo físico da Universidade de Potsdam, na Alemanha, que não esteve envolvido no estudo.

“Isso confirma que a AMOC tem um ponto de inflexão além do qual entrará em colapso se o Atlântico Norte for diluído em água doce”, disse ele à CNN.

Estudos anteriores que encontraram o ponto de inflexão para o AMOC utilizaram modelos muito mais simples, dando esperança a alguns cientistas de que este poderá não ser encontrado em modelos mais complexos, disse ele.

Rahmstorf disse que este estudo destrói essas esperanças.

Joel Hirschi, chefe associado de modelagem de sistemas marinhos do Centro Oceanográfico Nacional do Reino Unido, disse que o estudo foi o primeiro a usar modelos climáticos complexos para mostrar que o AMOC pode mudar de “ligado” para “desligado” em resposta a quantidades relativamente pequenas de água doce. água que… Você entra no oceano.

Mas ele acrescentou que há razões para ser cauteloso. Ele disse que embora o estudo tenha utilizado um modelo complexo, ainda era de baixa resolução, o que significa que pode haver limitações na representação de algumas partes das correntes.

Este estudo contribui para o crescente conjunto de evidências que sugerem que a AMOC pode estar a aproximar-se de um ponto de inflexão, e pode até estar próximo.

Um estudo de 2021 descobriu que o AMOC era mais fraco Do que qualquer outro momento Nos últimos 1000 anos. Um relatório particularmente alarmante – e um tanto controverso – publicado em julho do ano passado concluiu que a AMOC poderia ser… A caminho do colapso Talvez já em 2025.

No entanto, permanecem enormes dúvidas. Jeffrey Cargill, cientista-chefe do Instituto de Ciência Planetária do Arizona, disse duvidar que a teoria de um possível encerramento iminente da AMOC “ainda será um tanto controversa até sabermos, um ano depois, que isso está acontecendo”.

Ele comparou o seu potencial colapso às “flutuações violentas do mercado de ações que precedem um grande crash” – é quase impossível determinar quais as mudanças que são reversíveis e quais são precursoras do desastre.

Dados recentes mostram que a força da AMOC flutua, mas ainda não há evidências visíveis de declínio, disse Hershey. “Se mudanças abruptas na AMOC semelhantes às observadas no passado ocorrerão à medida que nosso clima continua a aquecer é uma importante questão em aberto.”

Este estudo faz parte desse quebra-cabeça, disse Rahmstorf. “(Isto) aumenta significativamente as preocupações crescentes sobre o colapso da AMOC num futuro não muito distante”, disse ele. “Ignoraremos esse risco por nossa conta e risco.”