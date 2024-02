Tudo começou nas férias de inverno. Terminou com a malfadada missão lunar.

A Astrobotic é agora uma das muitas empresas que acredita que haverá lucros no fornecimento de entregas à Lua. (Outra dessas empresas, a Intuitive Machines of Houston, pretende lançar sua espaçonave à Lua na próxima semana.) O Dr. Whitaker percebeu que esses projetos comerciais ofereciam a possibilidade de realizar missões lunares baratas, como as que ele pediu a seus alunos que criassem. .

Embora o Dr. Whittaker não esteja mais diretamente envolvido com a Astrobotic, ele conversou com funcionários da empresa sobre o tamanho, peso e limitações do que pode caber no Peregrine. Isso tornou o veículo espacial um verdadeiro problema de engenharia para sua classe.

“Eu já sabia a altura acima do solo para o acessório e depois para o lançamento e a que altura ele deveria flutuar até o solo”, disse o Dr. “Portanto, será possível calcular a energia e a dinâmica do impacto que podem estar relacionadas ao pouso em uma posição estável ou ao capotamento se você atingir a rocha errada.”

Turmas sucessivas de alunos criaram e revisaram o projeto, depois construíram e testaram o veículo. Outros alunos também participaram para praticar o trabalho no controle de missão ou realizar outras tarefas.