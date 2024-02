A peste bubônica descoberta pela primeira vez no Oregon há uma década veio de um gato

Notícias

Um residente do Oregon contraiu peste bubônica pela primeira vez em quase uma década e provavelmente foi infectado por seu gato.

Acredita-se que um “residente local” no condado de Deschutes – uma área rural no centro de Oregon – seja a única pessoa infectada. Autoridades de saúde anunciaram Quarta-feira.

Além do animal de estimação sintomático, claro.

“Todas as pessoas que estiveram em contato próximo com o residente e seu animal de estimação foram contatadas e receberam medicamentos para prevenir doenças”, disse o Dr. Richard Fawcett, oficial de saúde do condado de Deschutes, em um comunicado.

A condição da pessoa e de seu gato ainda não é conhecida, mas as autoridades disseram que a condição foi diagnosticada e tratada precocemente, não representando nenhum risco significativo para a comunidade.

A peste bubónica – famosa por varrer a Europa no século XIV – foi transmitida por esquilos, esquilos, outros roedores selvagens e pelas suas pulgas. Quando um roedor infectado fica doente e morre, as pulgas podem transmitir a infecção a outros animais ou humanos através de picadas.

As pessoas afetadas sofrem de alta temperatura, letargia e gânglios linfáticos inchados, chamados bubões. Os sintomas aparecem entre dois a oito dias após a exposição.

As autoridades confirmaram esta semana que um residente do Oregon contraiu peste bubônica. Dr_Microbe – Stock.adobe.com

Embora não exista vacina, a peste pode ser tratada com antibióticos se for detectada precocemente. Pode ser fatal se não for tratado.

O caso confirmado é o primeiro a atingir o estado desde 2015, quando uma adolescente contraiu a doença após picada de pulga durante uma pescaria.

Houve apenas nove casos humanos de peste no Oregon desde 1995, e nenhuma morte foi relatada.

Autoridades disseram que a pessoa “provavelmente” foi infectada por seu gato de estimação. fantom_rd – Stock.adobe.com

A peste bubônica é extremamente rara nos Estados Unidos, com 5 a 15 casos ocorrendo a cada ano no Ocidente, de acordo com Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Esta doença é geralmente encontrada em áreas rurais e semi-rurais onde os roedores selvagens são mais comuns.

As autoridades recomendam que as pessoas evitem qualquer contato com roedores selvagens, especialmente roedores doentes ou mortos, e nunca alimentem esquilos ou esquilos. As pessoas também devem manter seus animais de estimação longe de roedores selvagens para evitar infecções.

