Os computadores antigos a bordo da Voyager 1 estão rangendo

A espaçonave remota da humanidade apresenta mau funcionamento novamente e os engenheiros estão tendo muita dificuldade para resolver o problema. Voyager 1, o que vamos fazer com você?

O problema está no sistema de dados de voo (FDS) da Voyager 1, de 46 anos, um dos três computadores de bordo. O FDS coleta dados dos instrumentos científicos da Voyager e coleta dados sobre as condições e saúde geral da espaçonave. O sistema não se comunica adequadamente com a unidade de modulação de telemetria, que na verdade pega os dados coletados pelo sistema e os envia de volta para a Terra.

Este é o mais recente de uma série de problemas de comunicação com a antiga Voyager 1, lançada em 1977, logo após o lançamento de sua espaçonave gêmea Voyager 2. Em maio de 2022, a sonda repentinamente começou a transmitir Expressão e controle de declarações de situações irracionais (AACS).. Susan Dodd, gerente de projeto das missões Voyager, descreveu a falha como “normal neste momento”.

Acontece que os dados foram transmitidos por um computador defeituoso a bordo da espaçonave, fazendo com que fossem considerados algo sem sentido para os intérpretes na Terra. Os engenheiros resolveram o problema enviando a telemetria através de um dos outros computadores da espaçonave. Nos três meses entre o aparecimento do problema e a sua resolução, a Voyager 1 viajou 160 milhões de quilómetros.

Em dezembro de 2023, A Voyager 1 retomou a transmissão de fala enigmática: O modulador de telemetria começou a emitir um código binário que parece indicar que está travado. A equipa da missão acredita que o problema reside realmente no Departamento de Defesa e Segurança (FDS), de onde vêm os dados. A equipe da Voyager tentou resolver o problema reiniciando o FDS, mas falhou. O absurdo continuou. A Voyager 1 está a 15,14 bilhões de milhas de distância Ele continua a disparar a uma velocidade de pouco mais de 38.000 milhas por hora. Dois meses se passaram e o problema ainda não foi resolvido.

“Podemos falar com a espaçonave e ela pode nos ouvir, mas esse é um processo lento, dada a incrível distância da espaçonave da Terra”, disse o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. veio no Twitter. Cada mensagem enviada à Voyager leva 22,5 horas para chegar à sonda e vice-versa.

Afinal, as missões Voyager têm aproximadamente 50 anos. Eles cumpriram seu propósito original décadas atrás, então cada dia que obtemos dados deles é um bônus. Quando as duas sondas Voyager finalmente decolarem ou pararem de coletar dados, elas ainda estarão voando – subindo – em direção ao infinito estrelado, como um intrépido projeto de aposentadoria com o qual qualquer um de nós poderia sonhar.

