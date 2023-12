Um novo vazamento revela a lista de especificações do Samsung Galaxy S24 e sua data de lançamento

Não se sabe muito sobre o Galaxy S24, embora ainda faltem três semanas para o telefone ser anunciado oficialmente. Nos últimos meses, o design, as especificações e os recursos de software da série Galaxy S24 vazaram. Uma lista completa de especificações para esses próximos telefones também vazou. Agora vazou mais uma lista de especificações, confirmando os detalhes já revelados.

Especificações do Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

Mais importante ainda, o novo vazamento afirma que o Galaxy S24 e o Galaxy S24+ serão alimentados apenas pelo processador Snapdragon 8 Gen 3 no Canadá e nos EUA. No resto do mundo, os dois telefones serão equipados com o processador Exynos 2400. O Galaxy S24 Ultra usará o processador Snapdragon 8 Gen 3 exclusivamente em todos os países do mundo. Todos os três telefones possuem telas 2x Dynamic AMOLED com taxa de atualização variável de 1 a 120 Hz e brilho máximo de até 2.600 nits. O Galaxy S24 possui tela de 6,2 polegadas com resolução Full HD+. O Galaxy S24 tem tela de 6,7 polegadas, enquanto o Galaxy S24 Ultra tem tela um pouco maior de 6,8 polegadas, ambos com resolução QHD+.

De acordo com Imagem vazada de @WigettaGamingA Samsung apresentará a série Galaxy S24 em San Jose, Califórnia, EUA, em 17 de janeiro de 2024, durante o evento Galaxy Unpacked 2024. Todos os três telefones rodarão no sistema operacional Android 14 One UI 6.1 e virão pré-carregados com vários Recursos de IA e IA. Generativo, incluindo tela de bloqueio dinâmica, teclado inteligente e edição de fotos.

O Galaxy S24 e o Galaxy S24 + apresentarão uma câmera primária de 50 MP, uma câmera ultra grande angular de 12 MP, uma câmera telefoto de 10 MP com zoom ótico 3x e uma câmera selfie de 12 MP. Diz-se que o Galaxy S24 Ultra possui uma câmera traseira primária de 200 MP, uma câmera ultra grande angular de 12 MP, uma câmera telefoto de 10 MP com zoom ótico 3x e uma câmera telefoto de 50 MP com zoom ótico 5x. Diz-se que o telefone oferece qualidade de imagem semelhante ao zoom óptico de 10x. Todos os três telefones podem gravar até 4K a 60fps e até 8K a 30fps usando suas câmeras traseiras primárias. De acordo com o vazamento anterior, o Galaxy S24 Ultra também pode gravar vídeos de 8K a 30fps usando a câmera telefoto de 50MP.

O Galaxy S24 possui 8 GB de RAM, enquanto o Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra possuem 12 GB de RAM. O Galaxy S24 estará disponível em variantes de armazenamento de 128 GB (UFS 3.1) e 256 GB (UFS 4.0). O Galaxy S24+ terá versões de 256GB e 512GB, enquanto o Galaxy S24 Ultra virá em versões de 256GB, 512GB e 1TB.

Em termos de potência, o Galaxy S24 possui bateria de 4.000 mAh. O Galaxy S24+ é alimentado por uma bateria de 4.900 mAh, enquanto o Galaxy S24 Ultra possui uma bateria de 5.000 mAh. Todos os três telefones possuem carregamento sem fio de 15 W e carregamento sem fio reverso de 4,5 W. O Galaxy S24 conta com carregamento rápido com fio de 25 W, enquanto o Galaxy S24 + e Galaxy S24 Ultra suportam carregamento rápido com fio de 45 W.

Cores do Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

O Galaxy S24 e o Galaxy S24 + estão disponíveis nas cores Amarelo Âmbar, Violeta Cobalto, Cinza Mármore e Preto Ônix. O Galaxy S24 Ultra, que possui moldura de titânio, estará disponível em quatro cores: Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Violet e Titanium Yellow.

Para recapitular, confira nossa análise de longo prazo do Galaxy S23 Ultra no vídeo abaixo.

Diário: A Samsung teve vencedores no início deste ano na forma do Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, e eles foram amplamente considerados alguns dos melhores telefones de última geração de 2023. Suas vendas também estão em linha com as avaliações que fizeram. recebidos de especialistas e consumidores em geral. Isso se deve em grande parte ao uso do processador Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, que é um processador extremamente poderoso e com alta eficiência energética. Os telefones não apresentam problemas de superaquecimento, afogamento ou duração da bateria.

Com a série Galaxy S24, a Samsung voltou a usar chipsets Exynos no Galaxy S24 e Galaxy S24+ na maioria dos mercados. Se o chipset não funcionar tão bem quanto o Snapdragon 8 Gen 3, a Samsung terá que enfrentar muitos problemas e insatisfação do cliente. Portanto, resta saber quão bem o Exynos 2400 terá desempenho e se haverá desempenho significativo, duração da bateria ou deltas de estabilidade em comparação com o processador Snapdragon 8 Gen 3 usado no Galaxy S24 e Galaxy S24 + no Canadá e nos EUA e no Galaxy S24 Ultra em todo o mundo.