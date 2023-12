Os melhores relógios inteligentes de 2023

28 de dezembro de 2023

Os smartwatches tornaram-se silenciosamente um dos dispositivos pessoais obrigatórios para qualquer pessoa moderna. Ser um dispositivo vestível é uma maneira fácil de entrar na vida de uma pessoa, tornar-se parte de sua rotina e, eventualmente, irritá-la. Muitas pessoas estão acostumadas a usar relógios (ou pulseiras) durante o dia e, com o monitoramento do sono e da saúde nos relógios melhorando constantemente hoje em dia, continuamos a usá-los também à noite.

Todo mundo está fazendo um smartwatch e todos estão bem hoje em dia. Mas alguns são melhores que outros – aqui está nossa lista dos melhores jogos lançados este ano.

Apple Watch Série 9

Não é nenhuma surpresa que o onipresente Apple Watch esteja em primeiro lugar na lista. A versão mais recente, a Série 9, adicionou o S9 SiC mais rápido, que permite um gesto de toque duplo, e Siri no dispositivo. A tela é mais brilhante com 2.000 nits.

O Apple Watch Series 9 é simplesmente o melhor relógio para a maioria dos usuários de iPhone – simples assim.

Apple Watch Ultra 2

Mas se você deseja o melhor relógio de todos os tempos para usuários de iPhone, você deve adquirir o Apple Watch Ultra 2. O modelo mais recente tem um botão de ação personalizável, uma coroa giratória mais tátil para facilitar o uso com luvas, o mesmo S9 SiC mais rápido com toque duplo gesto e Siri no dispositivo e rastreie a orientação exata do dispositivo usando o iPhone 15.

Samsung Galaxy Relógio 6

A Samsung fabrica consistentemente alguns dos melhores smartwatches Android, e o Galaxy Watch6 é o melhor e mais recente. O modelo mais recente possui uma tela maior de 0,1 polegadas (e engastes menores de 0,1 polegadas) no mesmo corpo. O resto é praticamente retirado do Watch5 – o cristal de safira protegendo a tela, o SoC de 5 nm (embora seja 930 contra 920) e o Google Wear OS 4 com One UI Watch 5.

Samsung Galaxy Watch6 Clássico

O Samsung Galax Watch6 Classic fez um retorno triunfante da moldura giratória após um ano de ausência, estendeu a tela para o mostrador e pronto. É o melhor relógio da Samsung em 2023, mas não podemos deixar de lamentar que a Samsung não tenha feito o Watch6 Pro – deixando de lado a moldura giratória, o Galaxy Watch5 Pro é um relógio melhor do que o Watch6 Classic.

Huawei relógio GT4

Todos os relógios que mencionamos acima têm uma coisa em comum – duram apenas alguns dias com carga – ou apenas uma coisa no caso da Apple. É aí que entra o Huawei Watch GT 4. A Huawei apregoa duas semanas de duração da bateria – chegamos perto de uma semana em nossa análise, o que não é nada ruim. O Huawei Watch GT 4 tem boas especificações, parece ótimo e custa apenas 269 ​​euros. Você perde um pouco de inteligência em comparação com os relógios Google Wear OS da Samsung, mas para monitoramento de sono, saúde e exercícios, o Huawei Watch é ótimo.

Xiaomi relógio 2 pro

Xiaomi Watch 2 Pro é um ótimo smartwatch. Está entre os poucos dispositivos com GPS de banda dupla e achamos excelente para rastreamento em nossa análise. Tiramos dois dias inteiros do relógio do Google Wear OS 4 e isso não é motivo de zombaria. A melhor coisa sobre o Xiaomi Watch 2 Pro é o preço – € 270 oferece um ótimo relógio. No entanto, é difícil encontrar um nas lojas no momento.

Relógio Google Pixel 2

O Google Pixel Watch 2 é uma oferta única graças ao seu design granulado e tamanho menor que o normal. É bonito de ver e fácil de usar. Os fiéis do Fitbit vão adorar a integração completa do Fitbit. O Pixel Watch 2 tem um processador Qualcomm SW5100 rápido, dura mais que seu antecessor e está incluído na compra do Pixel 8 Pro na Europa e nos EUA, provavelmente colocando-o no bolso de mais pessoas.

Garmin Fino 3S

A Garmin ocupa um lugar em qualquer lista dos melhores smartwatches, e o Venu 3S é o seu mais recente concorrente do smartwatch tradicional. Ele possui um display AMOLED, o poderoso conjunto de recursos e opções de rastreamento da Garmin e pode durar mais de uma semana. Mas é caro 440 euros.

Amazfit GTR4

O Amazfit GTR 4 é apenas uma recomendação fácil 215 euros. Ele possui uma tela AMOLED curva de 1,43 polegadas, uma caixa de aço inoxidável e pode funcionar por até 14 dias com uma única carga – durável!

Mobvoy TechWatch Pro 5

O Mobvoi TicWatch Pro 5 é caro (360 euros) Mas três dias de duração da bateria são impressionantes para um relógio Wear OS 4. Ele possui o processador Snapdragon W5 + Gen 1 mais rápido da Qualcomm e uma das melhores seleções de mostradores de relógio.