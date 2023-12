Os jogadores de Pokémon Go criticam 2023 como ‘chato e enfadonho’, apesar da promessa da Niantic

À medida que 2023 chega ao fim, os jogadores de Pokémon Go resumiram suas experiências neste ano agitado, e parece que a maioria dos fãs não está muito interessada nas novas adições e recursos do jogo para celular.

Com o Pokémon Go introduzindo uma série de recursos em 2023, os jogadores terão muitas coisas para fazer ao longo do ano. Seja capturando novos Pokémon da Geração 9, explorando rotas ou participando de ataques no modo multijogador, nunca há um momento de tédio.

Mas parece que muitos na comunidade têm uma opinião muito diferente sobre tudo o que 2023 tem a oferecer, com os treinadores criticando a Niantic por adicionar “lixo absolutamente quente” ao jogo.

Um usuário chamado “KylJak” compartilhou uma postagem no Reddit com o comentário: “As ações falarão mais alto que as palavras”, referindo-se a trechos de uma entrevista entre Ponto eSports e Niantic, quando os desenvolvedores foram solicitados a quebrar o silêncio sobre o amplo movimento #HearUsNiantic.

Na entrevista, o diretor do jogo Pokémon Go, Michael Steranka, disse: “Para nós, durante o resto deste ano, realmente sentimos que as ações falarão mais alto que as palavras”. Além disso, o produtor sênior de Pokémon Go, John Fontanella, acrescentou: “Nós realmente queremos que nossas ações falem mais alto do que nossas palavras”.

O OP então perguntou como os caras se sentiam Pokémon Go Em 2023, se a Niantic fizer jus às suas palavras e se a comunidade estiver ansiosa por 2024, a postagem gerou uma enxurrada de comentários de treinadores frustrados.

Os usuários comentaram: “Eles não mudaram os preços dos passes de ataque remoto, é uma medida muito barulhenta” e: “Quase tudo que eles tentaram adicionar no último semestre deste ano é apenas lixo quente. nível de 'sem qualidades redentoras'.”

Apesar das muitas adições ao Pokémon Go, ele não parece ter tocado os jogadores, como disse um deles: “O jogo se tornou tão enfadonho e chato que não é mais divertido”.

Outros sentiram que havia muitas coisas que poderiam ser adicionadas para tornar o jogo mais emocionante. “O jogo ainda precisa desesperadamente de versões limitadas de recursos dos jogos básicos. Negociação Remota, Negociação Surpresa/Milagrosa, uma forma de melhorar IVs, algo semelhante a uma Torre de Batalha, uma reformulação/revisão completa do ginásio de indução de digitação e não – distintivos de academia de trabalho.” Jogável com base no tipo de ganho, etc.

Outro jogador afirmou que estava insatisfeito com as “inúmeras atualizações de conteúdo quebradas e recursos geralmente desinteressantes, monetização excessivamente agressiva e nerfs de ataques à distância”.

Os fãs esperam que 2024 seja um ano maior e melhor do que 2023, à medida que Pokémon Go traz gradualmente novas espécies para capturar e locais para explorar.

Com o início de 2024 em Pokémon Go, dê uma olhada nos últimos disfarces de Ditto e como você pode capturar o raro e esquivo Frigibax.