Um funcionário do Departamento de Estado renuncia devido à forma como o governo Biden lidou com o conflito entre Israel e o Hamas

Um funcionário do Departamento de Estado dos EUA anunciou sua renúncia à agência devido à abordagem do governo Biden ao conflito em curso entre Israel e o Hamas. LinkedIn Quarta-feira.

Josh Paul, que disse ter trabalhado no Escritório de Assuntos Político-Militar por mais de 11 anos, disse em sua postagem no LinkedIn que renunciou “devido a um desacordo político sobre nossa contínua ajuda letal a Israel”.

“Deixe-me ser claro”, escreveu Paul. O ataque do Hamas a Israel não foi apenas uma atrocidade; Foi uma selvageria de monstros. Acredito também que a potencial escalada por parte de grupos ligados ao Irão, como o Hezbollah, ou do próprio Irão, seria outra exploração cínica da actual tragédia. Mas acredito, no fundo, que a resposta que Israel está a tomar, e com ela o apoio americano a esta resposta e ao status quo da ocupação, apenas conduzirá a um sofrimento maior e mais profundo, tanto para os israelitas como para os israelitas. O povo palestino – isto não é do interesse americano a longo prazo.”

“A resposta desta administração – e também de grande parte do Congresso – é uma resposta imprudente baseada no preconceito de confirmação, conveniência política, falência intelectual e inércia burocrática”, acrescenta Paul. “Isto significa que é muito decepcionante e nada surpreendente. Décadas da mesma abordagem demonstraram que a segurança para a paz não conduz nem à segurança nem à paz. A verdade é que o apoio cego a um lado é destrutivo a longo prazo para os interesses das pessoas de ambos os lados.”

Paul disse que não pode trabalhar para apoiar um conjunto de decisões políticas que incluem o envio de armas, que ele acredita serem “míopes, destrutivas, injustas e inconsistentes com os próprios valores que abraçamos publicamente”.

Procurado para comentar, um porta-voz do Departamento de Estado disse à CNN que a agência se recusa a comentar questões pessoais.

Autoridades dos EUA expressaram repetidamente apoio ao “compromisso de Israel… de se defender contra esses ataques do Hamas e de tentar fazer tudo o que pudermos para garantir que isso nunca aconteça novamente”, nas palavras do secretário de Estado Antony Blinken, mas “Deve fazê-lo de uma forma que afirme os valores partilhados que temos sobre a vida e a dignidade humanas, ao mesmo tempo que toma todas as precauções possíveis para evitar danos aos civis.

Os Estados Unidos fornecem anualmente 3,8 mil milhões de dólares em ajuda de segurança a Israel e a administração está a preparar-se para solicitar assistência de segurança adicional.

Em entrevista com Tempos de Nova YorkAs barreiras legais destinadas a manter as armas americanas fora do alcance dos violadores dos direitos humanos estão a falhar, disse Paul, à medida que os Estados Unidos apoiam Israel enquanto o país corta o fornecimento de água, alimentos, cuidados médicos e electricidade a Gaza.

Na quinta-feira, Paul disse à CNN que acredita que atualmente “não há espaço para debate sobre esta questão”.

“No passado, houve resistência ativa ou pelo menos vocal por parte dos funcionários de direitos humanos do Departamento de Estado para analisar algumas dessas questões e não apressá-las”, disse Paul, acrescentando que o Congresso geralmente fornece supervisão adicional, mas neste caso Nesse caso, isso não aconteceu. Houve “oposição no Congresso”.