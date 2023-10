Os Estados Unidos dizem que o Egito concorda em reabrir as fronteiras de Gaza para fornecer ajuda em meio a protestos que abalam o Oriente Médio

[1/14] Uma formação de tanques e soldados israelenses está estacionada perto da fronteira de Israel com a Faixa de Gaza, no sul de Israel, em 19 de outubro de 2023. REUTERS/Violeta Santos Mora Obtenção de direitos de licenciamento

Os últimos desenvolvimentos:

Três palestinos foram mortos por balas das forças de ocupação israelenses na Cisjordânia – Wafa

China e Rússia manifestam preocupação com a possibilidade de expansão do conflito

TEL AVIV/GAZA (Reuters) – Os Estados Unidos disseram que o Egito concordou em reabrir sua passagem de fronteira com a Faixa de Gaza para permitir que a ajuda chegue aos palestinos, à medida que a crise humanitária piora para cerca de 2,3 milhões de pessoas presas na Faixa e que se opõem A ocupação. Os protestos israelenses eclodiram em todo o Oriente Médio.

A área permaneceu volátil após uma explosão no Hospital Nacional Árabe em Gaza na terça-feira, que autoridades palestinas disseram ter matado 471 pessoas e atribuído a responsabilidade pelo que disseram ser um ataque aéreo israelense.

Israel e os Estados Unidos disseram que o motivo foi um lançamento fracassado de foguete por militantes islâmicos em Gaza, que negaram a responsabilidade. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Lior Hayat, disse que o número de mortes como resultado da explosão não excedeu “dezenas”.

Manifestações eclodiram na Cisjordânia ocupada por Israel, no Irão, na Jordânia, no Líbano, na Tunísia e noutros locais, no meio da indignação em todo o Médio Oriente devido à explosão do hospital. Imagens de televisão mostraram que as forças de segurança libanesas dispararam gás lacrimogêneo e canhões de água contra manifestantes que atiravam projéteis perto da Embaixada dos EUA em Beirute.

Autoridades palestinas disseram que as forças israelenses mataram a tiros dois adolescentes palestinos na Cisjordânia durante protestos, enquanto a agência de notícias oficial palestina Wafa disse que as forças israelenses mataram um homem palestino durante um ataque à vila de Budrus, na Cisjordânia.

O presidente dos EUA, Joe Biden, discutiu a ajuda a Gaza com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, por telefone na noite de quarta-feira, quando ele voltava para casa após uma visita a Israel que durou menos de oito horas.

Biden disse aos repórteres que Sisi concordou em abrir a passagem de Rafah, do Egito a Gaza, para permitir que cerca de 20 caminhões transportando ajuda humanitária entrassem na Faixa, onde as pessoas sofrem gravemente com a falta de alimentos, água, combustível e outras necessidades depois que Israel lançou um bloqueio e ataques aéreos. Dias atrás.

Biden não deu um cronograma para a abertura da estrada, mas o porta-voz da Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse que isso aconteceria nos próximos dias, após os reparos nas estradas.

Em meio a temores de que o conflito pudesse se espalhar para além de Gaza, Biden planejou reunir-se com líderes árabes. Mas a Jordânia cancelou a sua cimeira agendada com o Egipto e a Autoridade Palestiniana após a explosão do hospital.

A mídia oficial chinesa informou que o presidente chinês, Xi Jinping, conversou na quinta-feira com o primeiro-ministro egípcio, Mostafa Madbouly, e enfatizou que a tarefa mais urgente é cessar fogo e impedir a expansão da guerra.

A agência de notícias Interfax informou que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, também destacou o risco de o conflito em Gaza se transformar num conflito regional e que a Rússia está em contacto com a Turquia sobre este assunto.

As Nações Unidas preferem 100 caminhões por dia

O coordenador de ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, disse ao Conselho de Segurança na quarta-feira que a organização procurou restaurar os envios de ajuda para Gaza para 100 caminhões por dia, o nível anterior ao conflito entre Israel e o Hamas.

Biden está programado para falar na Casa Branca às 20h EDT de quinta-feira (0000 GMT de sexta-feira) sobre a resposta dos EUA aos ataques do Hamas contra Israel e a guerra da Rússia contra a Ucrânia, disse a Casa Branca. Também na quinta-feira, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak deverá visitar Israel.

O Egito, que já havia afirmado que a passagem de Rafah não estava tecnicamente fechada, mas inoperante devido aos bombardeios israelenses, disse que Sisi e Biden concordaram em fornecer ajuda a Gaza de “forma sustentável”. Eles coordenavam esforços de assistência com organizações internacionais afiliadas às Nações Unidas.

Durante a visita de Biden, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel permitiria que alimentos, água e medicamentos chegassem ao sul de Gaza através do Egito.

Biden tem enfrentado intensa pressão global para garantir um compromisso israelita de aliviar a situação dos civis no pequeno e densamente povoado enclave costeiro. Ele prometeu fornecer 100 milhões de dólares em ajuda dos EUA aos civis em Gaza e na Cisjordânia.

Mark Negev, conselheiro de Netanyahu, disse à CNN que Israel concordou em permitir que a ajuda chegasse a Gaza através do Egipto “em princípio”, mas “não queremos ver o Hamas roubar ajuda destinada à população civil. É um problema real”. ” “

Israel confirmou que não permitirá a entrada de ajuda através da sua passagem com Gaza até que o Hamas liberte cerca de 200 reféns que manteve durante o ataque transfronteiriço a Israel em 7 de Outubro. Ativistas mataram cerca de 1.400 pessoas no ataque.

Biden disse aos repórteres que foi franco com Israel quanto à necessidade de facilitar a ajuda a Gaza. Anteriormente, ele disse que pediria ao Congresso um pacote de ajuda sem precedentes para Israel esta semana, embora nenhuma ação seja possível até que a Câmara dos Representantes eleja um novo presidente.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que Biden está considerando solicitar US$ 10 bilhões em ajuda para Israel na sexta-feira.

Biden disse que os Estados Unidos farão tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a segurança de Israel, ao mesmo tempo que exorta os israelitas a não se enfurecerem, reiterando que a grande maioria dos palestinianos não pertence ao Hamas.

O Ministério da Saúde em Gaza disse que 3.478 palestinos foram martirizados e 12.065 outros ficaram feridos em ataques aéreos israelenses na Faixa sitiada desde 7 de outubro.

“O que nos distingue dos terroristas é que acreditamos na dignidade básica de cada vida humana”, disse Biden. Se isto não for respeitado, “os terroristas vencerão”.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi em Gaza e Steve Holland em Tel Aviv e a bordo do Air Force One, e dos escritórios de Washington e Jerusalém – Preparado por Muhammad para o Boletim Árabe – Editado por Muhammad Al-Yamani) Escrito por Cynthia Osterman e Stephen Casacos. Editado por Howard Goller, Simon Cameron-Moore e Lincoln Feast.

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.