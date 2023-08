Um festival tipo MOTELX está a chegar a Portugal

O MOTELX, o primeiro festival do género em Portugal, regressa a Lisboa em Setembro para a sua 17ª edição! De 12 a 18 de setembro, o Cinema São Jorge recebe estreias de alguns dos melhores que o mundo tem para oferecer em termos de terror e cinema de género.

Gabriel Aprantes Filhos de Amélia Tem estreia europeia no festival. No filme, “A procura de um homem pela sua família biológica leva-o e à sua namorada Riley a uma magnífica villa nas montanhas do norte de Portugal. Sua empolgação ao conhecer sua mãe e seu irmão gêmeo, há muito perdidos, logo se transforma em horror quando ele descobre que está ligado a eles por um terrível segredo. Outras estreias europeias incluídas Propriedade por Daniel Bandera; Vicente deve morrer Stephen Castang e vencedor da Semana da Crítica de Cannes 2023, malaio Listras de tigre.

Leitores Jennifer CriminosoJacqueline Castellin meu animal, Corra Coelho, CorraE David Farrier está de volta com seu novo documentário Senhor Órgão O festival terá estreia totalmente portuguesa.

piscina infinita, o mais recente e movimentado filme de Brandon Cronenberg, chega em exclusivo ao MOTELX, tal como o próprio. O festival também exibirá uma versão do diretor do filme, incluindo uma retrospectiva de sua obra Antivírus E sem precedentes possuidor. Cronenberg também ministrará uma master class enquanto participa do festival.

