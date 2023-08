Análise da Soul & Surf Portugal: Active Reset

Nós estamos vindo Sola e Surf Algarve quinta – casa de campo portuguesa – Às 16h00, o pátio de azulejos de terracota é pintado à luz do sol líquido, dando destaques dourados aos tijolos brancos e sofás baixos que emolduram a estrutura. Área de suspensão comum.

Lâmpadas brancas penduradas bem acima de uma mesa de jantar estilo banquete, ao lado dela um fogão a lenha e à direita sobre um gramado há uma piscina, sua água brilhando, cercada por espreguiçadeiras reclináveis.

Se parece pouco atraente, é porque: Um cantinho legal foi esculpido nas montanhas selvagens da região.

O conceito da Soul & Surf Portugal – com outras localizações em Kerala, Índia e Sri Lanka – situa-se entre um surf camp e um retiro de ioga. aulas matinais nas ondas em uma praia próxima; À tarde, sessões de Hatha, Vinyasa ou Yin. A comida servida à la carte é toda colorida, fresca e principalmente vegetariana (pense nas vibrações de Ottolenghi), mas, em algumas noites, a pizza é servida pela equipe.

Não é um festival de bebidas, mas as garrafas de vinho verde armazenadas atrás de barras sólidas de carvalho são lindamente forradas com rabiscos artísticos e gráficos em seus rótulos e latas de cerveja local. Não há datas fixas – as coisas são fluidas, você entra e sai, o que significa que algumas pessoas já estão lá há uma semana quando você chega, outras chegaram ontem à noite. Ficamos por duas noites, enquanto outros ficaram mais perto de uma quinzena.

Em termos de gênero, era misto, embora se inclinasse para a maioria feminina quando estávamos lá. Da mesma forma, há uma mistura de quem viajou acompanhado ou acompanhado e quem viajou sozinho. Eu vim com um amigo, mas me sentiria completamente confortável pousando sozinho.

Qual é o deslocamento diário?

Observe que você não querer Vá surfar e/ou faça uma aula de ioga todos os dias: você paga quem pega, não dá para quem passa. Supondo que você faça as duas coisas, seu dia pode ser assim:

6h30: Acordar

7h: Café da manhã e café

7h15: Embarque nas vans e vá para a praia para surfar

8h: Roupa molhada, coleta de lixo na praia, aquecimento, exercícios respiratórios

8h30 – 11h30: Treinamento de técnicas de surf e surf (na verdade, você fica na água por duas horas)

12h00: Barra energética na praia, regresso à Quinta

13h30: Hora do almoço

14h30: relaxar na piscina, ler, dormir, o que for

17h: Aula de Yoga

19h: Jantar

20h30: Vibração

Depois de comer, as pessoas bebem e conversam nas mesas e no sofá antes de irem para a cama por volta das 22h. Foi um dia agitado e cansativo e você vai querer descansar, mas os bares locais em Lagos estão a uma corrida de táxi se você quiser um pouco de vida noturna.

Fizemos isso uma noite, bebendo um chocante coquetel Flamingo Pink enquanto dançávamos agressivamente em um telhado. Você pode ser muito difícil.

Como está o surf?

Se você quiser surfar na manhã seguinte, escreva seu nome em um quadro-negro na noite anterior, colocando-se no grupo um (iniciante total), grupo dois (surfou no passado, mas não está confiante) ou grupo três (talento louco).

Para quem vai para as ondas, você acorda cedo e entra em uma manhã clara e azul. O café da manhã seguinte foi tomado do lado de fora. Há granola, iogurte, frutas, torradas, manteiga de amendoim e um pouco mais, como um waffle, além de bules de café. Se, como eu, você é um comedor ‘pouco e frequente’ ou luta para comer muito, sugiro trazer lanches extras em sua bolsa.

Depois de comer, todos se dirigem para as vans estacionadas em frente, pegam uma roupa de mergulho e partem na viagem de 40 minutos até a praia. Isso significa chegar por volta das 8h, quando a costa está limpa e o sol não está muito forte.

Latas, embalagens ou outros detritos presos na areia da praia antes do aquecimento (alongamento, salto em estrela, corrida no lugar) com alguns exercícios respiratórios e uma rápida verificação em equipe das condições para coletar detritos. Mar Manso ou Calmo?

READ Simpósio Internacional de Medicina Desportiva na 41ª Edição dos Jogos Mundiais de Medicina e Saúde, Algerway, Portugal entre 3 e 10 de julho de 2022 Professora na Surf Beach Claudia Canavan

Uma vez ao redor, todos entram na água para um Body Surf, que envolve pegar uma onda e colocar as mãos em posição de mergulho antes de se lançar para a frente. Isso, devo dizer, leva você mais longe e é mais engraçado do que parece. Todos se dividem em seus grupos de nível de experiência e voltam para a praia com técnica em pranchas na areia. Quando estiver pronto, entre nas ondas e suba por baixo do braço para alcançá-lo.

Os instrutores estão na água com você e dividem o tempo entre todos, para que você tenha muito tempo individual. Grite para Ramon, que passei horas aparecendo na água.

Você quer se tornar um surfista melhor?

Definitivamente não. Nesta bolsa, variamos de iniciantes habilidosos – aqueles que nunca estiveram em uma prancha antes – até aqueles que já surfaram em algum tipo de faixa intermediária, mas ainda enferrujados, que podem rasgar a água. Frio. Ninguém se sentirá inútil ou ressentido porque você está dividido em níveis de habilidade.

Fiz algumas viagens de surf anteriores em meu nome, mas sem esperança, e consegui me levantar (brevemente) em duas sessões.

Como é a ioga?

O surf vai tirar isso de você, se você já tentou. Dito isto, aterrissar em galhos pesados ​​em uma esteira, remar em alta velocidade é provavelmente a última coisa que você deseja. No que diz respeito ao trabalho com a vibração do grupo, seu professor pergunta com antecedência onde estão os níveis de energia de todos e, em seguida, oferece opções a cada pessoa conforme você avança no fluxo de trabalho.

Sentado na extremidade do pomar do resort está o yoga shala com um telhado coberto de estrutura de madeira. Entre então e o horário de início da tarde, você não está aquecido o suficiente para treinar.

E o abrigo?

Ficamos em uma das belas e luxuosas tendas de sino de lona da Soul & Surf. Situados num pomar, são espaçosos, têm tomadas (pode ficar em pé) e camas verdadeiras.

Editor do lado de fora de uma das tendas da Soul & Surf Claudia Canavan

À noite, eles esfriam completamente, o que favorece uma boa noite de sono. Durante o dia, eles ficam muito quentes, o que significa que você pode passar a tarde relaxando na piscina ou relaxando nos sofás. Por isso, se precisar de algum tempo sozinho no seu dia, é melhor optar por um quarto na Quinta (mais caro).

Bom para viajantes individuais?

Grande momento. Como o ambiente é sociável – você come todas as refeições em mesas comunitárias, surfa, faz ioga e relaxa na piscina – é uma ótima solução para viajantes individuais que procuram sair com pessoas que pensam como você.

Quanto custa isso?

Você reserva por pessoa, por noite, para sua acomodação e todas as refeições, antes de considerar os custos extras, como surfe, sessões de ioga e massagens.

Os preços são mais baratos na estação calma (dezembro a março), mas supondo que você planeje viajar na estação movimentada (março a novembro), uma cama de solteiro em um quarto duplo custa € 145 por noite. € 110 por noite por cama em uma tenda de sino para duas pessoas. Cada sessão de surf de duas horas com um instrutor qualificado ISA custa € 65, cada aula de ioga de 75 minutos custa € 17.

Reserva através booking.soulandsurf.com