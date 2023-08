Troon: Eleito para gerir o Salcatos Golf Course em Portugal

Scottsdale, Arizona. (22 de agosto de 2023) – A Troon®, fornecedora líder de serviços de lazer e hospitalidade relacionados com golfe e clubes, foi nomeada pela Highgate, o novo operador de Salgados em Portugal, para gerir o Campo de Golfe dos Salgados em Albufeira, Algarve. A Troon International Golf supervisionará as operações, agricultura e marketing do campo situado na costa atlântica de Portugal.

O Campo de Golfe dos Salgatos tem 18 buracos par 72, com os buracos rodeados por vários elementos aquáticos, tornando-o uma chave precisa para os golfistas. Com vários parceiros hoteleiros circundantes, incluindo Salgatos Palace, Salgatos Dunas Suites e Salgatos Palm Village, o Salgatos Golf Course é uma escolha popular tanto para golfistas locais como para turistas. O campo é reconhecido mundialmente como o primeiro campo de golfe – e um dos poucos em Portugal – a utilizar água reciclada para 100 por cento das suas necessidades de irrigação.

Liderando a transição de Salgatos para se juntar à família Troon estará o vice-presidente sênior da Troon, Ricardo Caterino. Natural de Portugal, Caterino traz mais de 30 anos de experiência do escritório da Troon na Florida. Ele foi fundamental para garantir esta parceria emocionante entre Highgate e Troon.

“Trun está feliz por estar de volta a Portugal”, disse Caterino. “Salgados é uma instalação muito movimentada e estamos ansiosos para trabalhar com a equipe existente para melhorar todas as áreas e aproveitar a experiência da Troon para atingir os objetivos de Salgados, dos seus hóspedes, parceiros e, em última análise, dos nossos parceiros-proprietários.”

Em janeiro de 2023, a empresa líder em gestão, investimento e desenvolvimento hoteleiro Highgate anunciou o lançamento do HG Portugal, um portfólio de 18 hotéis no Algarve, Lisboa, Porto e outros mercados em todo o país. Como proprietária/operadora, a Highgate traz ao mercado português experiência global nos mercados de lazer e hotéis de marca, estilo de vida e no centro da cidade, e acrescenta valor único aos hotéis geridos através de uma plataforma desenhada para melhorar a eficiência operacional, distribuição, e desenvolvimento de conceito hoteleiro.

Comentando a nomeação de Troon, Alexandre Solleiro, CEO da Highgate Portugal partilhou: “Em Salgatos, estamos a criar um destino resort incomparável que inclui três hotéis e um centro de convenções de classe mundial. Através do Salgatos Golf Course, parceria com Troon, procuramos ansiosos para expandir o potencial dessas propriedades.

O vice-presidente sênior da Troon International, T.J. Flanders comentou: “Estamos entusiasmados em levar este clube a novos patamares com melhores condições de campo, excelência de serviço operacional e recursos de vendas e marketing da Troon para ajudar a impulsionar o desempenho financeiro.”

A Troon tem vindo a expandir-se organicamente na Península Ibérica nos últimos dois anos, com Salgatos a juntar-se ao Las Colinas Golf & Country Club em Alicante, Espanha; Aloha Golf Club Marbella, Málaga, Espanha; e Finca Cortesin, Casares, Málaga, Espanha.

Sobre Highgate

A Highgate é uma empresa líder global em investimentos imobiliários e gestão de hospitalidade, amplamente reconhecida como inovadora na área. Highgate domina as principais cidades de entrada dos EUA, incluindo Nova Iorque, Boston, Miami, São Francisco e Honolulu, com uma presença crescente na Europa, nas Caraíbas e na América Latina. Hospitality Forward fornece orientação especializada em todas as fases do ciclo imobiliário, desde o planejamento e desenvolvimento até a recapitalização ou realocação. Highgate tem um histórico comprovado de desenvolvimento de seu portfólio diversificado de marcas de hotéis de estilo de vida sob medida, marcas tradicionais e hotéis e resorts independentes com programação contemporânea e perspicácia digital. A empresa utiliza ferramentas de gestão de receitas líderes do setor que identificam e prevêem com eficiência a evolução da dinâmica do mercado. Com uma equipe de gestão composta por líderes de gestão hoteleira altamente experientes, a empresa é um parceiro confiável para os principais grupos de franquias e grandes marcas hoteleiras. A Highgate mantém escritórios corporativos em Nova Iorque, Dallas, Los Angeles, Miami, Seattle, Waikiki, Londres e Lisboa. www.highgate.com

Sobre Troon

Scottsdale, Arizona. Com sede em, a Troon é a maior empresa de gestão de golfe e hotelaria relacionada ao golfe do mundo, oferecendo serviços em mais de 825 localidades, incluindo mais de 825 campos de golfe com par de 18 buracos em todo o mundo. Além do golfe, a Troon é especializada em gestão de associações de proprietários de residências, clubes residenciais privados, gestão de propriedades e locais de hospitalidade relacionados. A premiada divisão de alimentos e bebidas da Troon possui e gerencia mais de 600 operações de alimentos e bebidas localizadas em resorts de golfe, clubes privados, campos de golfe com taxas diárias e instalações de entretenimento. Com propriedades localizadas em mais de 45 estados e mais de 30 países a família de marcas da Troon inclui Troon Golf Troon Prive Troon International Indigo Sports CaddieMaster, ClubUp, Cliff Drysdale Tennis, Peter Burwash International, True Club Solutions, Realfoot Hospitality, Estratégia e Design, Casa Verde Golf e Icon Management. Para mais notícias e informações, visite www.troon.com .

Contatos de mídia:

Rob Myers

Troon

+1.480.477.0506

rmyers@troon.com