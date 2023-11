Um avião militar dos EUA cai no mar ao largo do Japão, matando pelo menos uma pessoa

TÓQUIO (Reuters) – Um avião militar dos Estados Unidos transportando oito pessoas caiu no mar no oeste do Japão nesta quarta-feira, e vários meios de comunicação informaram que um membro da tripulação morreu e a condição de pelo menos dois que foram retirados da água não estava clara.

A Guarda Costeira japonesa disse que o que pareciam ser destroços do V-22 Osprey e uma pessoa “indiferente” foram encontrados a cerca de três quilômetros da ilha de Yakushima.

Um representante de uma cooperativa de pesca local disse que os barcos de pesca da zona encontraram três pessoas nas águas circundantes, acrescentando que o seu estado era desconhecido.

Um porta-voz do governo local disse que outro avião Osprey pousou com segurança no aeroporto da ilha na tarde de quarta-feira, no momento do acidente.

Um porta-voz das forças americanas disse que as forças americanas na região ainda estão a recolher informações.

Os Estados Unidos, que se comprometeram a defender o Japão após a sua derrota na Segunda Guerra Mundial, têm cerca de 54 mil soldados americanos no país, muitos deles na estrategicamente importante cadeia de ilhas do sul, num contexto de crescente agressão militar chinesa no Mar do Sul da China.

A mídia noticiou que o acidente ocorreu pouco antes das três da tarde (06h00 GMT), com testemunhas afirmando que o motor esquerdo do avião parecia estar em chamas durante o pouso.

O Japão, que também opera aeronaves Osprey, disse na quarta-feira que não tinha planos de imobilizar o avião, mas pediu aos militares dos EUA que investigassem o incidente.

O Osprey, desenvolvido em conjunto pela Boeing e pela Bell Helicopter, pode voar como um helicóptero e uma aeronave de asa fixa e é operado pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, pela Marinha dos EUA e pelas Forças de Autodefesa do Japão.

A implantação do Osprey no Japão tem sido controversa, com os críticos dizendo que é propenso a acidentes. Os militares dos EUA e do Japão dizem que a área é segura.

Em Agosto, um avião Osprey dos EUA caiu na costa do norte da Austrália enquanto transportava tropas durante um exercício militar de rotina, matando três fuzileiros navais dos EUA.

Outro avião caiu no oceano perto da ilha de Okinawa, no sul do Japão, em dezembro de 2016, o que levou os Estados Unidos a suspender temporariamente o avião.

(Reportagem de Kiyoshi Takenaka, Tim Kelly e Satoshi Sugiyama – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe) Escrito por John Geddy. Editado por David Dolan, Gerry Doyle e Nick Macfie

