Um avião da United Airlines foi forçado a fazer um pouso de emergência depois que uma luz da porta começou a piscar

Ela teve que desviar para Tampa porque uma luz indicadora de porta estava acesa, de acordo com um porta-voz do aeroporto

O avião, um Airbus A319, não é do mesmo tipo do voo da Alaska Airlines que fez um pouso de emergência na sexta-feira depois que sua porta explodiu a 16.000 pés de altura.

O avião teve que desviar para Tampa porque uma luz indicadora de porta estava acesa, segundo um porta-voz do aeroporto. Os bombeiros responderam e mais de 120 passageiros foram evacuados do avião.

No entanto, a United Airlines era uma das duas companhias aéreas dos EUA que voavam no Boeing 737 MAX 9 antes de ele ser suspenso pela FAA.

O avião que fez o pouso de emergência foi fabricado em 2007, segundo registros da Administração Federal de Aviação.

O avião seguia para Chicago antes de ser forçado a fazer um pouso de emergência em Tampa.

O avião permaneceu em Tampa até pouco depois das 18h, quando decolou novamente com destino a Chicago. Ele pousou por volta das oito da noite, horário local, antes de continuar sua jornada para São Francisco.

O acidente ocorre menos de uma semana depois que um avião da Alaska Airlines sofreu um defeito quase catastrófico a 16.000 pés de altura.

O voo 1282 da Alaska Airlines foi forçado a fazer um pouso de emergência logo após deixar o Aeroporto Internacional de Portland com destino a Ontário, Califórnia, na sexta-feira, quando a tampa da porta caiu.

O National Transportation Safety Board recuperou a porta do quintal de uma casa no subúrbio de Portland, Oregon, no domingo.

Tanto a Alaska Airlines quanto a United Airlines revelaram que parafusos soltos foram encontrados dentro de várias outras vedações de portas em seus aviões Boeing 737 MAX 9.

A Administração Federal de Aviação ordenou o aterramento de 171 aeronaves Boeing 737 MAX 9 no sábado.

Ele emitiu outra atualização na terça-feira para dizer que eles permanecerão de castigo até que cada um possa retornar ao trabalho com segurança.

O voo 1282 da Alaska Airlines sofreu uma falha catastrófica na sexta-feira, quando a vedação da porta caiu repentinamente e foi forçado a fazer um pouso de emergência.

Um subcontratado da Boeing que fez uma vedação de porta que explodiu a 16.000 pés de altura durante o voo foi alertado sobre uma “quantidade excessiva de defeitos”, de acordo com um novo processo.

Passageiros aterrorizados continuaram temerosos por suas vidas na sexta-feira, depois que o batente da porta caiu.

As ações da Boeing registraram sua maior queda em mais de um ano na segunda-feira, perdendo US$ 13,5 bilhões em valor no primeiro dia de negociação depois que a Alaska Airlines explodiu no ar.

“Estamos comprometidos em garantir que cada aeronave Boeing atenda às especificações de projeto e aos mais altos padrões de segurança e qualidade”, disse um porta-voz da Boeing.

O quase desastre fez com que as ações da Boeing caíssem 8,6 por cento – de 248 para 228 – entre a noite de sexta-feira e a manhã de segunda-feira. A ação continuou a cair após a abertura do mercado, chegando a 226 – e os analistas alertaram que a expectativa é que continue caindo até que os aviões voltem ao serviço.

As ações da Alaska Air caíram 4,3 por cento, enquanto as ações da United Airlines, a outra companhia aérea dos EUA que opera o avião, caíram 2,4 por cento, na sequência do acidente.