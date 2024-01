Um trem do metrô descarrila no Brooklyn no segundo episódio desse tipo em uma semana

Autoridades disseram que nenhum dos ferimentos sofridos no descarrilamento de 4 de janeiro foi fatal. O serviço completo nas linhas afetadas, entre as linhas mais utilizadas no sistema de transporte coletivo mais movimentado dos Estados Unidos, não foi restaurado por cerca de três dias. Os investigadores apontaram o erro humano como a causa, embora ainda não esteja claro quem é especificamente o culpado.

O descarrilamento anterior, que ocorreu pouco antes da hora do rush da tarde, ocorreu depois que sabotadores desativaram os freios de emergência do trem nº 1 e ele parou na 79th Street, disseram autoridades de transporte em entrevista coletiva.

Os passageiros desembarcaram no trem parado, e o trem saiu de serviço e começou a se mover lentamente para um pátio de armazenamento na parte alta da cidade com quatro trabalhadores de trânsito a bordo, de acordo com três funcionários de transporte familiarizados com a investigação. Ao se aproximar da estação da Rua 96, colidiu em baixa velocidade com outro trem, o nº 1, que transportava passageiros.

Investigadores do MTA e do National Transportation Safety Board estão examinando o acidente. Entre as questões analisadas está o desempenho dos funcionários que trabalhavam nos trens e também dos que trabalhavam no centro de controle do sistema metroviário, segundo dirigentes do conselho de segurança.

“É fácil culpar os humanos”, disse Jennifer Homendy, presidente do conselho de segurança, em entrevista coletiva, quando questionada se o acidente foi causado por um erro humano. “O erro humano é sempre um sintoma de um sistema que precisa ser redesenhado.”