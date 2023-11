Um acordo de reféns poderia estar próximo?

Israel está aberto a uma trégua humanitária, mas rejeita apelos por um cessar-fogo O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu opõe-se a um cessar-fogo em Gaza enquanto o Hamas mantiver reféns israelitas, mas está aberto a uma trégua humanitária.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que um acordo de reféns com o Hamas poderia estar próximo, mas se recusou a discutir detalhes para evitar o descarrilamento de negociações sensíveis para libertar prisioneiros durante o ataque armado às comunidades israelenses em 7 de outubro.

“Acho que quanto menos você fala sobre isso, mais chances você tem de fazer acontecer”, disse ele à NBC News. “Conheça a imprensa.”

Netanyahu atribuiu à pressão militar israelita o facto de ter convencido o Hamas a discutir a libertação dos prisioneiros.

“Esta é a única coisa que pode levar a um acordo. Falaremos sobre isso quando houver”, disse ele. Anunciaremos isso se for possível alcançá-lo.”

As negociações sobre reféns causaram alvoroço generalizado e às vezes contraditório. Um funcionário da administração Biden confirmou que foi alcançado um acordo potencial que incluía a libertação de cerca de 80 mulheres e crianças em troca da libertação de mulheres e adolescentes palestinas detidas por Israel. Notícia da NBC relatada. O responsável, cujo nome não foi mencionado, admitiu que não havia certeza de que qualquer acordo se concretizaria.

mas Reuters O Hamas teria decidido no domingo suspender as negociações de reféns devido ao ataque israelense ao Hospital Shifa, disse ao serviço de notícias uma autoridade palestina familiarizada com as negociações de reféns.

Desenvolvimentos:

∎ Na Cidade de Gaza, a área em redor do Hospital Al-Shifa foi sujeita a pesados ​​bombardeamentos. Autoridades palestinas dizem que milhares de civis se refugiaram lá, mas autoridades israelenses acusam o Hamas de esconder um centro de comando no complexo hospitalar. O Hamas nega isso.

∎ Os militares israelitas afirmaram que havia uma passagem segura para evacuar os civis de Shifa para o sul de Gaza, mas muitos palestinianos afirmaram ter medo de sair.

Recém-nascido entre os mortos: Corte de energia para equipamentos médicos no maior hospital de Gaza

Netanyahu rejeitou veementemente a visão da administração Biden para Gaza depois da guerra, dizendo que a Autoridade Palestiniana, que agora governa a Cisjordânia, não assumiria a governação do enclave devastado pela guerra. Netanyahu disse no sábado que Israel manteria o controle geral da segurança e se reservaria o direito de atacar quaisquer “terroristas que possam emergir novamente”. Israel tem bombardeado incessantemente a Faixa de Gaza desde que os combatentes do Hamas invadiram a fronteira num ataque sangrento contra as comunidades israelitas em 7 de outubro.

Netanyahu, que atribuiu ao ataque israelita o facto de ter levado o Hamas a chegar a um acordo para libertar os reféns, prometeu não “ceder” à pressão global para ceder o controlo de Gaza ao presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas.

Netanyahu disse: “Não haverá autoridade civil que eduque os seus filhos para odiar Israel, matar israelitas e eliminar o Estado de Israel”. Ele acrescentou: “Não pode haver uma autoridade cujo líder ainda não tenha condenado o terrível massacre”. depois de alguns dias.”

Um porta-voz do governo israelita disse que as agências de ajuda internacional em Gaza “colocaram em perigo a vida de civis palestinianos” ao não apoiarem as ordens de Israel para evacuar o norte de Gaza. Elon Levy disse que a Cruz Vermelha Internacional, a Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas estavam entre as agências que durante semanas se recusaram a apoiar ou encorajar as evacuações ordenadas por Israel antes e nos primeiros dias do ataque terrestre de Israel a Gaza.

“Eles agora estão colocando todos em risco ao ordenar uma evacuação apressada no meio de uma guerra urbana terrestre”, escreveu Levy nas redes sociais. Ele disse que o Hamas é responsável pela morte de milhares de civis, mas as agências “precisam dar uma olhada longa e cuidadosa no espelho sobre a sua cumplicidade na estratégia de escudo humano do Hamas”.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, apelou a um aumento nas manifestações globais contra Israel durante a guerra em Gaza, mas mais uma vez recusou-se a envolver totalmente o seu grupo armado em apoio ao Hamas. Nasrallah disse que apenas os Estados Unidos e a Grã-Bretanha apoiam totalmente Israel na guerra, observando que os líderes ocidentais que inicialmente condenaram o Hamas pelo ataque de 7 de Outubro estão agora a apelar a um cessar-fogo e a exigir que a pressão internacional seja dirigida aos Estados Unidos.

Nasrallah, tradução Os Tempos de IsraelEle disse que os apoiadores do Hamas devem estar dispostos a estender a guerra para enfraquecer Israel, dizendo que a economia israelense sofreu “dezenas de bilhões de dólares em perdas… apesar dos 14 bilhões de dólares em ajuda militar fornecida pelos Estados Unidos”.

O conflito nos campi universitários americanos causado pela guerra em Gaza levou muitas famílias judias e muçulmanas a estabelecer um novo conjunto de padrões pelos quais esperam que os seus filhos se matriculem no próximo ano. Nos próximos meses, a forma como os líderes universitários lidam com os protestos e o discurso de ódio poderá ter um impacto marcante na escolha das universidades que os pais e os estudantes acabarão por escolher. Para os estudantes judeus em particular, o caos tem o potencial de criar esta Acelerando uma tendência de décadas de declínio nas matrículas judaicas Nas escolas mais selectivas do país, onde se concentra grande parte da controvérsia relacionada com a guerra.

“Há um acerto de contas acontecendo com as famílias judias e dentro de muitas dessas instituições”, disse Naomi Steinberg, conselheira de uma faculdade particular na Flórida que trabalha principalmente com estudantes e pais judeus. Leia mais aqui.

– Zachary Shermeli

Escolher uma faculdade é difícil. A guerra entre Israel e o Hamas torna tudo mais difícil

Contribuindo: The Associated Press