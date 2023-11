Atualizações ao vivo da guerra entre Israel e Hamas: Israel fortalece seu controle sobre a Cidade de Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que o exército israelense é a única força que pode assumir a responsabilidade militar em Gaza após a guerra e garantir a segurança de seu país, ao mesmo tempo que disse que não vê nenhum papel administrativo futuro para a Autoridade Palestina apoiada pelo Ocidente. . -Pelo menos na sua forma atual.

“Precisamos ver as duas coisas a seguir”, disse Netanyahu ao “Meet the Press” da NBC. “Gaza deve ser desmilitarizada e Gaza deve estar livre do extremismo. E penso que até agora não vimos nenhuma força palestiniana, incluindo a Autoridade Palestiniana, capaz de fazer isso.

Em resposta a uma pergunta sobre quem poderia governar Gaza, ele disse: “É muito cedo para dizer”. Ele acrescentou: “A primeira tarefa que devemos alcançar é derrotar o Hamas”.

Os comentários de Netanyahu ecoaram aqueles que ele fez ao público israelita numa conferência de imprensa televisiva no sábado à noite, que foi a sua descrição mais pública da sua visão para Gaza após o fim da campanha militar israelita contra o Hamas, que controla a Faixa. Ele disse que Israel deve manter o seu controlo de segurança “durante o tempo que for necessário” e ter a capacidade de entrar em Gaza à vontade para lidar com ameaças percebidas lá.

As suas declarações parecem estar em contradição com a administração Biden, que deixou claro na semana passada que não deveria haver “reocupação” israelita de Gaza. O secretário de Estado, Antony Blinken, deixou a porta aberta à possibilidade de um “período de transição” pós-guerra, mas disse que a eventual administração de Gaza “deve incluir uma governação liderada pelos palestinianos e uma Gaza unificada com a Cisjordânia sob a liderança do Partido Palestiniano”. Autoridade.”

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reconheceu os desafios futuros no programa “Fareed Zakaria GPS” da CNN no domingo, dizendo que o melhor cenário é uma “autoridade palestiniana renovada” assumir a liderança em Gaza, onde o Hamas a expulsou. Autoridade em 2007.

Ele acrescentou que o melhor cenário também exigiria que Israel concordasse em “negociar uma solução de dois Estados com o apoio da comunidade internacional”. Ele acrescentou: “Qual é a solução de um Estado único com a presença de um número tão grande de palestinos dentro desse Estado, sem quaisquer direitos? “Isso seria impensável.”

Israel tem sido ambíguo sobre quem poderá governar Gaza se e quando o Hamas for expulso, apesar de estar sob crescentes críticas internacionais devido à crise humanitária e ao aumento do número de mortes devido aos seus ataques aéreos e à subsequente invasão terrestre da Faixa. Mais de 11 mil pessoas foram mortas em Gaza desde 7 de outubro, segundo autoridades de saúde de Gaza.

A guerra foi desencadeada por um ataque transfronteiriço do Hamas em 7 de Outubro, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 240 outras foram feitas reféns em Gaza, segundo autoridades israelitas. Os objectivos declarados de Israel na guerra são desmantelar o poder militar do Hamas e a capacidade de governar Gaza, bem como devolver os reféns às suas casas.

Quando questionado sobre um possível acordo de reféns, Netanyahu disse ao “Meet the Press” que era “possível” que houvesse um acordo de reféns, mas acrescentou: “Quanto menos se falar sobre isso, maiores serão as probabilidades de ser implementado”. Representantes israelenses estão conversando com mediadores, incluindo o Catar.

Mas Netanyahu deixou agora claro que não concordará que a Autoridade Palestiniana, apoiada pelo Ocidente, assuma o controlo dos assuntos civis em Gaza, a menos que mude algum do seu comportamento e a menos que o seu líder, o Presidente Mahmoud Abbas, condene explicitamente o ataque de 7 de Outubro a Gaza. . Israel – algo que o Sr. Abbas se tem abstido de fazer até agora.

Além de não condenar, Netanyahu citou ensinar às crianças o ódio a Israel e pagar dinheiro a agressores condenados por ataques contra israelitas – todas acusações comuns de Israel contra a Autoridade Palestiniana, que exerce um autogoverno limitado em partes de Israel. Cisjordânia ocupada.

“O massacre de 7 de Outubro provou de uma vez por todas que em todos os lugares onde Israel não tem controlo de segurança, o terrorismo está a estabelecer-se”, disse Netanyahu no sábado. Ele acrescentou: “No final, ele volta para nos atingir, e isto também se aplica à Judéia e à Samaria”, referindo-se à Cisjordânia pelos seus nomes bíblicos.

Ele disse que é por isso que não concorda em abrir mão do controle de segurança de Gaza “sob nenhuma circunstância”.

Nabil Abu Rudeina, porta-voz de Abbas, sublinhou no domingo que qualquer tentativa israelita de separar Gaza da Cisjordânia estaria condenada ao fracasso. Numa resposta clara às declarações de Netanyahu, Abu Rudeina disse em declarações divulgadas pela Agência Wafa, a agência de notícias oficial da Autoridade Palestina, que “consolidar a ocupação israelense na Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental não trará segurança a ninguém”. .” “.

Abu Rudeina acrescentou que a estabilidade não será alcançada excepto com o fim da ocupação israelita e o estabelecimento de um Estado palestiniano independente nessas áreas.

Netanyahu, um conservador e primeiro-ministro israelense há mais tempo no cargo, continua a guerra em meio a índices de aprovação decrescentes. Os partidos ultranacionalistas que constituem a maior parte da sua coligação governante não vêem a Autoridade Palestiniana como um parceiro e, após os ataques de 7 de Outubro, existe um amplo consenso entre os israelitas de que o Hamas deve ser expulso de Gaza – apesar de a sua plena o movimento acabou. A eliminação provavelmente será impossível.

A opinião do governo israelita é que, enquanto Abbas não condenar directamente o Hamas pelos ataques de 7 de Outubro, qualquer acordo para instalar a sua autoridade em Gaza como alternativa ao grupo faria com que Netanyahu parecesse fraco aos seus olhos. Muitos israelitas, segundo um responsável do governo israelita que não estava autorizado a falar publicamente sobre discussões internas.