Trajeto e cronograma do furacão Lee: meteorologistas prevêem quando e onde a tempestade atingirá

Furacão Lee Ele continua a se mover para o norte em um caminho que provavelmente ameaçará a costa da Nova Inglaterra neste fim de semana. Enfraqueceu para uma tempestade de categoria 1 na quinta-feira. Vigilâncias e avisos foram suspensos nas áreas costeiras do Maine, Massachusetts, New Hampshire e leste do Canadá.

Os efeitos de Lee já estavam sendo sentidos ao longo da costa sudeste dos Estados Unidos, e os meteorologistas disseram que Lee faria sentir sua presença através de “ondas perigosas e chuvas fortes”. corrente de retorno “Condições” nas praias do Atlântico ocidental ao longo da semana.

Lee rapidamente aumentou As águas do Oceano Atlântico são muito quentes No final da semana passada, inchou e ficou forte Categoria 5 Um tornado ocorre antes que a velocidade do vento comece a diminuir.

Para onde está indo o furacão Lee?

A partir das 17h EDT de sexta-feira, Lee era um furacão de categoria 1 com ventos máximos sustentados de 80 mph, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

Os ventos do furacão estenderam-se até 115 milhas do centro de Lee e os ventos com força de tempestade tropical estenderam-se até 345 milhas do centro. O centro da tempestade estava a cerca de 470 quilômetros a sudeste de Nantucket, Massachusetts, e cerca de 790 quilômetros a sudoeste de Halifax, na Nova Escócia, de acordo com o centro do furacão. Lee estava se movendo para o norte a 32 km/h.

“Na trajetória prevista, o centro de Lee continuará a se afastar das Bermudas e se aproximar da Nova Inglaterra e da costa atlântica do Canadá até sábado. Espera-se que Lee se mova em direção ao norte-nordeste”, previu o centro do furacão na sexta-feira. E o nordeste atravessa o Oceano Atlântico para o Canadá nas noites de sábado e domingo.

“Espera-se que seja uma tempestade grande e muito perigosa quando atingir o leste da Nova Inglaterra e a região atlântica do Canadá.”

Uma condição de furacão está em vigor em partes do leste do Canadá.

Um alerta de tempestade tropical foi emitido de Westport, Massachusetts, ao norte da fronteira EUA-Canadá, Martha’s Vineyard, Nantucket e partes do leste do Canadá. Um alerta de tempestade tropical foi emitido para partes do leste do Canadá.

Onde o furacão Lee atingirá a costa?

De acordo com o Hurricane Center, Lee deverá atingir o leste do Canadá no sábado.

CBS Boston relatou Espera-se que o centro de Lee na quinta-feira passe cerca de 240 quilômetros a leste do Cabo Ocidental na manhã de sábado e provavelmente se tornará um ciclone de categoria 1, evoluindo para uma tempestade extratropical, não do tipo Páscoa.

“A confiança nas previsões aumentou significativamente hoje em relação à trajetória final e aos impactos do furacão Lee”, informou a estação.

O presidente Biden emitiu uma declaração de emergência para o Maine na noite de quinta-feira, antes da chegada de Lee, que liberará recursos da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências “para coordenar todos os esforços de socorro em desastres”.

O furacão Lee atingirá Massachusetts?

Espera-se que Lee se mova em direção à costa de Massachusetts sem atingir o estado, mas as áreas costeiras sentirão os efeitos da tempestade.

“Se você mora em Cape Massachusetts ou Maine, fique de olho em mim enquanto avançamos para o fim de semana”, disse Stefan Abrams, meteorologista do Weather Channel, na terça-feira no “CBS Mornings”.

“A localização exata da tempestade e o nível dos impactos que veremos nos Estados Unidos serão determinados em parte pela alta pressão a leste e por um vale baixo a oeste”, disse ela. “Se o furacão terminar mais a oeste, poderemos experimentar ventos mais fortes, chuvas mais fortes, ondas maiores e inundações costeiras. Se deslizar mais para leste, os impactos serão menos severos.”

Relatórios da CBS Boston As primeiras faixas de chuva podem se espalhar sobre as ilhas e Cabo Cod ao pôr do sol de sexta-feira, com a chuva mais constante e mais forte provavelmente permanecendo em Cape Cod, com pico na manhã de sábado. As áreas costeiras podem ver ondas de 10 a 20 pés e também alguma erosão costeira.

A estação afirmou que as zonas do interior, afastadas da costa, deverão testemunhar muito pouca chuva e alguns ventos tempestuosos.

O furacão Lee atingirá Nova York?

Não se espera que Nova York sofra um impacto direto, no entanto Relatórios da CBS Nova York As cidades costeiras de Long Island estão se preparando para os possíveis impactos da tempestade. Ondas altas, correntes de retorno perigosas e erosão das praias são provavelmente as maiores ameaças ali.

“Tivemos equipes na semana passada, e eles estarão fora durante todo o fim de semana protegendo essas hidrovias, construindo essas áreas para tentar preservar nossas praias”, disse o supervisor da cidade de Hempstead, Don Clavin, à estação.

A governadora Kathy Hochul também enviou 50 membros da Guarda Nacional de Long Island para ajudar na preparação para a tempestade.

Modelos de espaguete do furacão Lee

Modelos meteorológicos espaguete, ou gráficos espaguete, são modelos de computador que mostram os caminhos prováveis ​​que uma tempestade pode seguir à medida que se desenvolve. Esses modelos não prevêem o impacto ou quando uma tempestade poderá ocorrer; De acordo com o canal meteorológicoMas concentre-se em mostrar áreas que podem estar em risco.

Os modelos espaguete do furacão Lee mostraram principalmente a tempestade movendo-se sobre o Oceano Atlântico enquanto se dirigia para o norte, fechando a lacuna perto do norte da Nova Inglaterra. a Modelo espaguete O Lee gerado na terça-feira, mostrado abaixo, mostrou a maioria das trajetórias previstas contornando a costa dos EUA até a Nova Inglaterra, pelo menos, com um impacto provável ao longo da costa norte da Nova Inglaterra ou nas linhas offshore do Canadá no final desta semana.

Outro conjunto foi postado por Jim Cantor do The Weather Channel na segunda-feira, Quem escreveu: “As tendências recentes moveram o modelo #Lee de volta para o oeste o suficiente para colocar o sudeste da Nova Inglaterra no cone da pista do NHC. Deve-se notar que a indicação da pista pode estar errada em centenas de quilômetros, desta vez em 5-6 dias . No entanto, provavelmente terei uma ampliação…

Qual é a velocidade do vento de uma categoria de furacão?



Furacões são classificados No Escala de vento do furacão Saffir-Simpson, que inclui cinco categorias baseadas nas velocidades sustentadas do vento da tempestade. Aqui está uma olhada em como as categorias são divididas e como o Centro Nacional de Furacões descreve o nível potencial de danos que tais tempestades podem causar se atingirem o continente:

Categoria 1: Velocidade sustentada do vento 74-95 mph

“Ventos muito perigosos causarão alguns danos.”

Categoria 2: Velocidade sustentada do vento 96-110 mph

“Ventos altamente perigosos causarão danos graves.”

Categoria 3: Velocidade sustentada do vento 111-129 mph

“Danos devastadores serão causados.”

Categoria 4: Velocidade sustentada do vento 130-156 mph

“Danos catastróficos serão causados.”

Categoria 5: Velocidades de vento sustentadas de 157 mph ou superiores

“Danos catastróficos serão causados.”

Qualquer tempestade de categoria 3 ou superior é considerada um “grande furacão” com potencial para “perdas significativas de vidas e danos”.

