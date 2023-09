O ministro da defesa da China, que não é visto há semanas, faltou à reunião do Vietname

PEQUIM/HANÓI (Reuters) – O ministro da Defesa da China, Li Changfu, retirou-se abruptamente de uma reunião com líderes de defesa vietnamitas na semana passada, disseram três autoridades familiarizadas com o assunto, em meio a dúvidas sobre sua ausência de mais de duas semanas. Da opinião pública.

Li, de 65 anos, estava programado para participar de uma reunião anual sobre cooperação em defesa organizada pelo Vietnã, em sua fronteira com a China, de 7 a 8 de setembro, mas a reunião foi adiada depois que Pequim informou a Hanói, dias antes do evento, que o ministro estava sofrendo de “um problema de saúde”. condição.” . Duas autoridades vietnamitas disseram.

A Reuters relatou pela primeira vez o repentino adiamento da reunião e as razões citadas pela China.

O Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China, bem como os Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, não responderam imediatamente a um pedido de comentários sobre o acontecimento no Vietname. A embaixada vietnamita em Pequim não foi encontrada imediatamente para comentar o assunto na noite de quinta-feira.

O cancelamento repentino da viagem de Li segue-se à inexplicável substituição do ministro das Relações Exteriores, Chen Gang, pela China, em julho, após uma longa ausência da vista do público, e à mudança de comando da Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular nos últimos meses, movimentos que levantaram questões sobre a decisão da liderança chinesa. -fazendo.

A rápida ascensão de Chen na hierarquia do Partido Comunista deveu-se em parte à sua proximidade com o presidente Xi Jinping, o que tornou a sua demissão após apenas sete meses no cargo completamente inesperada. As autoridades chinesas disseram inicialmente que a ausência de Chen da vista do público se devia a motivos de saúde.

Lee foi nomeado para seu cargo em março. Diplomatas e outros observadores estão a observá-lo de perto porque, tal como Chen, ele também é um dos cinco membros do Conselho de Estado da China, uma posição de gabinete superior à de um ministro comum.

Um funcionário dos EUA, que pediu anonimato, disse que Washington estava ciente do cancelamento das reuniões de Lee com os vietnamitas. O presidente dos EUA, Joe Biden, visitou Hanói na semana passada, onde os dois lados assinaram uma atualização histórica em sua parceria.

A ausência prolongada de Lee da vista do público gerou alguns comentários. O Embaixador dos EUA no Japão, Rahm Emanuel, postou no X, anteriormente Twitter, em 8 de setembro: “Primeiro, o Ministro das Relações Exteriores, Chen Gang, desapareceu, depois os líderes da força de mísseis desapareceram e agora o Ministro da Defesa, Li Changfu, não foi visto em público desde então. vencerá esta corrida ao desemprego: a juventude da China ou o governo de Xi?

O ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, participa de uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, em Moscou, Rússia, em 16 de abril de 2023. Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS Imagem/Arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

Questionada sobre a postagem de Emanuel esta semana, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse aos repórteres que “não estava ciente da situação”.

Li foi visto pela última vez em Pequim em 29 de agosto, proferindo um discurso num fórum de segurança com países africanos. Antes disso, realizou reuniões de alto nível durante uma visita à Rússia e à Bielorrússia.

O Ministro da Defesa da China é o principal responsável pela diplomacia de defesa e não comanda forças de combate. Tem uma personalidade menos conhecida que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que aparece frequentemente nos meios de comunicação estatais.

“O desaparecimento de Lee, logo depois de Chen, mostra como a política da elite chinesa pode ser opaca para o mundo exterior”, disse Alfred Wu, professor associado da Escola de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, em Singapura.

“A China sob o comando de Xi simplesmente não sente necessidade de se explicar ao mundo.”

Os Estados Unidos impuseram sanções a Lee em 2018 por comprar armas da Rosoboronexport, o maior exportador de armas da Rússia.

As autoridades chinesas disseram repetidamente que querem retirar essas sanções para facilitar melhores discussões entre os militares de ambos os lados. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, tentou manter conversações com Lee durante uma conferência de defesa organizada em Singapura em junho passado, mas não foi além de um aperto de mão.

Em 2016, Lee foi nomeado vice-comandante da então nova Força de Apoio Estratégico militar – um órgão de elite encarregado de acelerar o desenvolvimento das capacidades de guerra espacial e cibernética. Ele então chefiou a unidade de compras militares de 2017 até se tornar Ministro da Defesa.

Num raro aviso em Julho, a unidade disse que estava a tentar “limpar” o processo de licitação e apelou ao público para denunciar irregularidades que remontam a 2017. Os resultados potenciais não foram actualizados.

(Reportagem de Yu Lun Tian na redação de Pequim e Hanói – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe) Escrito por Anthony Slodkowski e John Geddy. Editado por Katrina Ang READ Eleições na Hungria: Viktor Orban declara vitória

