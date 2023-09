Traços sombrios e sono perturbado: como o maquiavelismo e a psicopatia afetam o descanso

resumo: Um estudo recente investiga a relação entre os traços de personalidade da Dark Triad – maquiavelismo, psicopatia e narcisismo – e a qualidade do sono, especialmente em indivíduos com transtornos afetivos (TA).

Utilizando dados de 657 pessoas, a pesquisa revela que o maquiavelismo e a psicopatia têm um impacto negativo significativo na qualidade do sono. Curiosamente, este efeito prejudicial foi mais pronunciado no grupo de controlo saudável em comparação com aqueles com doença de Alzheimer.

As descobertas sugerem que o monitoramento dessas características pode ajudar a prevenir e tratar problemas de sono associados à doença de Alzheimer.

Principais fatos:

O estudo descobriu que entre os traços da Dark Triad, o maquiavelismo e a psicopatia estavam ligados à má qualidade do sono. Este efeito negativo na qualidade do sono foi mais pronunciado em indivíduos sem distúrbios afetivos. Estas descobertas sublinham a importância de considerar os traços de personalidade na prevenção e tratamento de problemas de sono associados à doença de Alzheimer.

fonte: Notícias de neurociência

Existe uma relação complexa entre sono e saúde mental; A má qualidade do sono pode desencadear e agravar distúrbios afetivos (TA), como depressão e ansiedade. No entanto, a motivação por trás desta associação permanece pouco compreendida.

Um estudo recente revelou que traços de personalidade – especificamente traços da Tríade Negra, como o maquiavelismo e a psicopatia – podem desempenhar um grande papel nesta relação, um facto que pode mudar a forma como abordamos o tratamento e a prevenção da doença de Alzheimer.

A Tríade Negra é um termo em psicologia que descreve três traços de personalidade intimamente relacionados, mas independentes: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Crédito: Notícias de Neurociências

A Tríade Negra é um termo em psicologia que descreve três traços de personalidade intimamente relacionados, mas independentes: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Um senso inflado de auto-importância caracteriza o narcisismo, enquanto o maquiavelismo envolve um foco no interesse próprio e na manipulação. A psicopatia, por outro lado, está associada à diminuição da empatia e ao aumento da impulsividade.

Estudos anteriores relataram que indivíduos com traços da Tríade Negra tendem a ter mais problemas de sono e correm maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer. No entanto, até que ponto estas características afectam a qualidade do sono, especialmente entre pessoas com doença de Alzheimer, permanece inexplorado até à data.

O estudo, que incluiu 657 indivíduos – 267 controles saudáveis ​​(HC) e 390 com doença de Alzheimer – revelou que o maquiavelismo e a psicopatia afetam negativamente a qualidade do sono. Os dados, coletados por meio de uma pesquisa on-line, administraram o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh para medir a qualidade do sono, e o Questionário Short Dark Triad para avaliar os traços do Dark Triad.

Depois de controlar idade e sexo, os resultados destacam que o maquiavelismo e a psicopatia, mas não o narcisismo, estão significativamente associados à falta de sono.

Curiosamente, os efeitos deletérios do maquiavelismo e da psicopatia no sono foram mais pronunciados entre o grupo de controle saudável. Embora possa parecer paradoxal que aqueles que não têm a doença de Alzheimer tenham sofrido mais em termos de qualidade do sono, a descoberta pode indicar um potencial “efeito chão” para aqueles com doença de Alzheimer.

A qualidade do sono em indivíduos com doença de Alzheimer pode já estar comprometida a tal ponto que o efeito aditivo do maquiavelismo e da psicopatia se torna menos aparente.

O que essas descobertas significam para a prevenção e tratamento de problemas de sono associados a transtornos afetivos?

Primeiro, eles enfatizam a importância de considerar os traços de personalidade como parte integrante do diagnóstico do paciente e do planejamento do tratamento. A psicoeducação – ensinar os indivíduos sobre os seus problemas psicológicos – pode ser útil para aqueles que obtêm pontuações elevadas nas escalas de maquiavelismo e psicopatia. Ao compreender o papel destas características na qualidade do sono, os indivíduos podem ser mais proativos na implementação de práticas de higiene do sono que contrariem estes efeitos.

Em segundo lugar, a investigação sugere que o rastreio destes traços de personalidade pode ser uma ferramenta preventiva útil. O reconhecimento precoce da presença dessas características pode levar a intervenções que possam mitigar riscos futuros de desenvolvimento de transtornos afetivos, principalmente por meio da qualidade do sono. Isto pode ser particularmente útil para prestadores de cuidados de saúde que trabalham em comunidades com recursos de saúde mental limitados ou estigmatizados.

Terceiro, o estudo abre caminho para futuras pesquisas para dissecar a complexa relação entre traços da tríade sombria, qualidade do sono e distúrbios emocionais.

Compreender os caminhos biológicos e psicológicos através dos quais os traços de personalidade influenciam o sono pode ajudar a criar tratamentos mais direcionados para os problemas do sono. Também seria útil explorar os efeitos das intervenções destinadas a modificar estas características na qualidade do sono e na saúde mental geral.

Embora o estudo forneça insights inovadores, é importante notar que ele tem limitações.

A natureza de autorrelato do estudo pode introduzir vieses, e o desenho transversal impede o estabelecimento de relações causais.

Estudos futuros podem se beneficiar do uso de desenhos longitudinais e talvez da incorporação de medidas objetivas do sono, como a actigrafia, para fornecer um quadro mais abrangente.

À medida que o fardo global dos problemas de saúde mental continua a aumentar, tornou-se fundamental descobrir factores que contribuem para o aparecimento e exacerbação de perturbações afectivas.

A qualidade do sono, fator chave na saúde mental, encontrou uma nova variável na equação: nossos traços de personalidade. Embora passemos um terço das nossas vidas dormindo, compreender como as nossas características inatas podem influenciar esta importante função biológica pode ser a chave para desbloquear uma melhor saúde mental para muitos. Nessa busca, descobrimos que mesmo nossos traços mais obscuros podem lançar luz sobre o caminho para nos compreendermos melhor.

Sobre distúrbios do sono e notícias de pesquisas de personalidade

autor: Comunicações de notícias sobre neurociências

fonte: Notícias de neurociência

comunicação: Comunicações de notícias de neurociências – Notícias de neurociências

foto: Imagem creditada ao Neuroscience News

Pesquisa original: Acesso livre.

“Maquiavelismo e psicopatia afetam a qualidade do sono em pessoas com transtornos afetivos e indivíduos mentalmente saudáveis“Por Andreas Barani et al. Fronteiras em psicologia

um resumo

Maquiavelismo e psicopatia afetam a qualidade do sono em pessoas com transtornos afetivos e indivíduos mentalmente saudáveis

A má qualidade do sono é fator predisponente e sintoma de transtornos afetivos (TA). É importante investigar os fatores que impulsionam a relação entre o sono e a doença de Alzheimer, como os traços de personalidade.

Pesquisas anteriores mostraram que traços de personalidade como traços de personalidade Dark Triad (DT), narcisismo, maquiavelismo e psicopatia estão associados a problemas de sono e doença de Alzheimer.

O presente estudo examinou o efeito moderador da DT na relação entre a doença de Alzheimer (vs. controles saudáveis ​​(HC)) e a qualidade do sono.

Dados de 657 indivíduos (267 HC, 390 AD; 483 mulheres, 166 homens, 8 diversos; Mage = 34,87, SDage = 13,86) foram coletados em uma pesquisa on-line, que administrou o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e o Questionário Short Dark Triad.

Análises de moderação controlando idade e gênero revelaram que o maquiavelismo (b = -0,76, p < 0,05, R2 = 0,35) e a psicopatia (b = -1,15, p < 0,05, R2 = 0,35), mas não o narcisismo (b ) = -0,20, p = 0,620, R2 = 0,35), teve efeito negativo na qualidade do sono.

Especificamente, este efeito é mais pronunciado no grupo HC, mas a qualidade do sono é geralmente pior na DA.

Nossas descobertas sugerem que o maquiavelismo e a psicopatia devem ser considerados na prevenção e no tratamento de problemas de sono associados à doença de Alzheimer. Em particular, a monitorização destas características pode ajudar a implementar medidas oportunas para prevenir problemas de sono, tais como psicoeducação e higiene do sono.

As descobertas destacam o papel da personalidade na patogênese da DA e requerem maior diferenciação para examinar as vias subjacentes entre DT, sono e DA.