A variante do coronavírus ‘Pirola’ está se espalhando rapidamente pelos EUA, à medida que novas melhorias estão planejadas para este mês: Diretrizes para o Coronavírus

De 13 a 19 de agosto, as mortes por Covid aumentaram 21,4% e as hospitalizações aumentaram 18,8% em comparação com a semana anterior, de acordo com os dados mais recentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). As hospitalizações são inferiores às do mesmo período em 2020, 2021 e 2022. As autoridades de saúde globais estão a monitorizar a EG.5.1, uma nova variante que está a ganhar impulso.