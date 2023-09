Um foguete SpaceX Falcon 9 lança a 62ª missão recorde deste ano

Atualização: 22h57 EST:

O foguete Falcon 9 da SpaceX decolou do Complexo de Lançamento 39A às 22h47 EDT (02h47 UTC), marcando o 62º lançamento orbital histórico deste ano civil. A missão quebrou seu próprio recorde de lançamento orbital estabelecido em 2022, quando lançou 61 missões orbitais durante um ano inteiro.

Em uma postagem em sua plataforma de mídia social [the] No final deste ano, depois 12 por mês no próximo ano.

O booster de primeiro estágio que apoia esta missão, B1073, completou seu 10º lançamento e pouso até o momento. Esta foi a 24ª missão Starlink lançada a partir do LC-39A e o 69º lançamento da SpaceX a partir dessa plataforma até o momento.

Atualizado às 18h56 EST:

A SpaceX agora tem como meta um horário de decolagem T-0 de 22h47 EDT (02h47 UTC). Isso ocorre 90 minutos antes do horário planejado de pouso dos astronautas e do astronauta da Crew-6 a bordo do Crew Dragon Endeavour.

A SpaceX tem um horário de reserva adicional em 3 de setembro para este lançamento às 23h05 EST (0305 ​​UTC). Há também cinco oportunidades de backup na segunda-feira, 4 de setembro, das 18h59 EDT (22h59 UTC) às 22h39 EDT (0239 UTC de 5 de setembro).

Um foguete Falcon 9 está sendo preparado no domingo para o 62º lançamento orbital recorde do ano da SpaceX. O recorde anterior foi alcançado em 2022, com 61 lançamentos realizados pela empresa. O lançamento da plataforma 39A no Centro Espacial Kennedy, transportando 21 satélites Starlink, está agendado para 21h56 EDT (0156 UTC).

A SpaceX lançou um foguete orbital em média a cada quatro dias até agora este ano. Nove Falcon 9 foram lançados em agosto. O total de 62 lançamentos em um ano civil seria o maior número alcançado por uma única empresa de lançamento comercial.

“Nosso objetivo é lançar 10 voos Falcon em um mês até o final deste ano, e depois 12 voos por mês no próximo ano”, disse o fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, em um post no X, o site de rede social anteriormente conhecido como Twitter.

Este 62º lançamento do ano para a SpaceX transportará 21 satélites chamados V2 mini para o serviço de internet Starlink da empresa.

Segundos depois de evacuar a plataforma de lançamento, o foguete Falcon 9 decolará e se moverá em uma trajetória sudeste, visando uma órbita inclinada em um ângulo de 43 graus em relação ao equador. Depois de se separar do segundo estágio, após cerca de dois minutos e meio de vôo, o propulsor do primeiro estágio irá pousar a bordo do navio drone “Somente leitura de instruções”, que ficará estacionado no Oceano Atlântico, a leste das Bahamas. cerca de 390 milhas (627 km) do Cabo. O impulsionador do primeiro estágio, cauda número B1077, está realizando sua décima missão.

Duas queimaduras são necessárias para o segundo estágio colocar os satélites na órbita circular necessária. Os 21 Starlinks serão desconectados aproximadamente uma hora e cinco minutos após o lançamento.

Este será o 16º lançamento do modelo de satélite Starlink de próxima geração e é maior e tem quatro vezes a largura de banda das versões anteriores. Os satélites V2 Starlink de tamanho real estão programados para serem lançados pelo veículo Starship totalmente reutilizável da SpaceX, mas a estreia atrasada da Starship levou a empresa a criar uma versão condensada dos satélites para que possam ser lançados em um Falcon 9.

De acordo com estatísticas compiladas por Jonathan McDowell, astrônomo do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian que mantém um banco de dados de voos espaciais, a SpaceX lançou até agora um total de 5.027 satélites Starlink em órbita.

No início de maio, a SpaceX anunciou que tinha mais de 1,5 milhão de assinantes Starlink. O serviço de Internet da empresa está disponível em mais de 60 países.

Assista às visualizações ao vivo do Cabo na transmissão ao vivo da plataforma de lançamento: