Tom Wilkinson, ator premiado, mais conhecido por seu papel em The Full Monty – Obituary

Nascido em Leeds em 5 de fevereiro de 1948, seu nome de batismo era Geoffrey (mais tarde abandonado para evitar confusão com outro ator chamado Geoffrey Wilkinson). Seu pai era agricultor e em 1952 levou a família para o Canadá em busca de uma vida melhor. Mas isso nunca se concretizou e seis anos depois eles retornaram à Grã-Bretanha, administrando um pub na Cornualha.

O pai de Tom morreu quando ele tinha dezesseis anos, e mãe e filho retornaram para Yorkshire, onde o menino foi colocado sob a proteção de Molly Sowdon, diretora da King James Grammar School em Knaresborough, que o levou ao teatro e lhe ensinou boas maneiras à mesa. “Depois que eu estava vagando sem rumo pela escola, de repente alguém se interessou por mim”, disse ele ao New York Times.

Em 1967, Wilkinson foi para a Universidade de Kent, onde leu literatura inglesa e americana e desenvolveu interesse em atuar. Tendo abandonado a vaga ideia de ser professor de educação física, ao se formar garantiu uma vaga na Rada.

Wilkinson havia se formado recentemente na escola de teatro e, em 1973, fez um teste ao lado de Richard (agora Sir Richard) Eyre com um discurso de Hamlet. Eyre declarou que foi o melhor teste que ele já tinha visto e recrutou o aprendiz para o Nottingham Playhouse, onde Eyre era então diretor artístico.

Wilkinson aprimorou sua arte em obras de Brecht, Shakespeare, David Hare e outros, aparecendo em palcos em Birmingham, Oxford e Edimburgo. Ele não conseguiu desfrutar de um período de dois anos na Royal Shakespeare Company e se rebelou contra o que descreveu como a “atmosfera esnobe”.

Seu primeiro papel principal na televisão veio no drama da BBC sobre a Guerra Fria, Spyship, de 1983, no qual interpretou o jornalista Martin Taylor. Três anos depois, ele ganhou maior fama no papel de Raymond Gould, o parlamentar de Leeds, ambicioso em alcançar o top 10 em First Among Equals, uma série de 10 partes baseada no romance de Geoffrey Archer.

Ao longo da década seguinte, ele se tornou um rosto familiar, com papéis em clássicos como os mistérios de Ruth Rendell, Inspetor Morse, Lovejoy e Prime Suspect. Na tela grande ele teve um papel mais desafiador como o padre católico de esquerda Padre Matthew Thomas em Priest (1994), dirigido por Antonia Bird e escrito por Jimmy McGovern.

Também em 1994, Wilkinson produziu uma atuação memorável como Seth Pecksniff na dramatização de Martin Chuzzlewit da BBC. No ano seguinte, como o moribundo Sr. Dashwood, ele foi escalado ao lado de um elenco de Razão e Sensibilidade, de Ang Lee, que ganhou sete indicações ao Oscar.

Foi o filme alegre The Full Monty que mudou o curso de sua carreira. Mesmo assim, mais tarde ele afirmou que não tinha ambição, achou isso “um pouco desagradável” e, quando lhe foi oferecido o papel de Gerald, ele não tinha certeza se estava certo em aceitá-lo. O fato de The Full Monty ter sido um sucesso internacional o convenceu de que seu futuro deveria estar no cinema: “Eu pensei, olha, os Estados Unidos são onde os meninos grandes jogam, e se você quer um lugar à mesa, você tem que fazer isso. isto.” Eu tenho que ir ao cinema. “Foi uma decisão difícil porque, de certa forma, tive que provar meu valor novamente.”

Em pouco tempo ele apareceu como Marquês de Queensberry (ao lado do vencedor do Oscar Stephen Fry) em Wild (1997); na comédia de ação Rush Hour (1998); como Hugh Finneman em Shakespeare Apaixonado (1998); e como General Lord Cornwallis em The Patriot (2000), um filme da Guerra Revolucionária Americana estrelado por Mel Gibson.

A essa altura, Wilkinson era muito procurado como ator nos Estados Unidos e ganhou sua primeira indicação ao Oscar (de Melhor Ator) por seu papel como o médico bem-humorado Matt Fowler, cuja vida familiar foi abalada pela tragédia em Todd. . O Campo no Quarto (2001). Ele recebeu sua segunda indicação ao Oscar (de Melhor Ator Coadjuvante) por sua atuação como advogado corporativo perturbado ao lado de George Clooney em Michael Clayton (2007).

Em sua oitava década, Wilkinson trabalhou incansavelmente e extensivamente. Seus muitos filmes incluem The Importance of Being Earnest, de Oliver Parker (2002); Menina com Brinco de Pérola (2003); Batman Begins e Ripley's Underground (ambos de 2005); Valkyrie (2008), sobre a conspiração do exército alemão para assassinar Hitler em 1944; Dualidade (2009); Al-Din (2010), sobre agentes do Mossad que procuram capturar um criminoso de guerra nazista durante a Guerra Fria; a comédia negra Burke and Hare (também 2010); Melhor Hotel Exótico Marigold (2011); O Grande Hotel Budapeste (2014); “Selma” (2014), em que interpretou o presidente Lyndon Johnson na história da cruzada de Martin Luther King pelos direitos civis, e “Denial” (2016), baseado no relato da historiadora do Holocausto Deborah Lipstadt sobre ser perseguido nos tribunais de difamação por um O negador do Holocausto David Irving, no qual interpretou o advogado Richard Rampton.

Os papéis americanos de Wilkinson provaram ser ricos. Ele ganhou um prêmio Emmy por sua atuação como Benjamin Franklin na série da HBO de 2008, John Adams; Nesse mesmo ano, ele foi indicado ao Emmy e ao Globo de Ouro por seu papel como o principal consultor jurídico de George W. Bush, James Baker, em Recount (2008), sobre a polêmica em torno da pesquisa na Flórida nas eleições presidenciais dos EUA em 2000. Em 2011, estrelou e recebeu grande aclamação como o patriarca Joe Kennedy na série de TV The Kennedys (2011); A esposa de Wilkinson, Diana Hardcastle, interpretou a esposa de Joe, a formidável Rose.