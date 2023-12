Relatório: Kevin Dunne notifica a WWE

Seu título é “Produtor Executivo e Presidente de Distribuição Global de Televisão”, mas embora isso seja importante, parece que pode estar subestimando o papel que Kevin Dunne desempenhou na WWE ao longo de seu tempo na empresa.

Mas de acordo com A Relatório do PWInsider Esta noite (30 de dezembro), Dunn é o último executivo a deixar a empresa desde que o negócio da Endeavor foi concluído em setembro. Ele teria avisado “perto da semana do Natal”.

Quanto ao motivo, Insider escreve:

Disseram-nos que um grande fator em sua decisão de se aposentar foram as mudanças internas após a aquisição da Endeavor e, como disse uma fonte, Dan “nunca faria nada que lhe fosse ditado”, ao contrário de como ele supervisionou pessoalmente a produção no passado. Disseram-nos que esta não era uma questão criativa, mas sim duas versões diferentes de como as coisas funcionam do ponto de vista da produção televisiva, enquanto o novo proprietário da WWE procura cortar custos.

Eles acrescentam que internamente sempre se acreditou que Dunne “nunca pretendeu trabalhar com ninguém além de Vince McMahon na WWE”. Com a autoridade de McMahon sobre a criação e a produção sendo reduzida semana a semana desde que a Endeavor dividiu a marca com o UFC como propriedade do Grupo TKO, isso não é surpresa.

Seu mandato na empresa é longo e seus laços com Vince são profundos. O pai de Dan trabalhava para o pai de Vince, e Kevin foi contratado pelo jovem McMahon logo depois de comprar o WWF de Vince Sr. (como era conhecido). Nas décadas seguintes, seu papel cresceu de produtor associado para o título atual, tornando-se um dos membros mais leais e confiáveis ​​da equipe de Vince. Dunne muitas vezes desempenhou um papel importante sob o comando de Vince, e geralmente não era falado de maneira favorável Ex-funcionários – Ou pessoas atuais que falam anonimamente com a mídia.

Mais por vir, com certeza. Mas se for verdade, esta é outra grande mudança para a nova WWE.

