Torções de uma chave de fenda? – Horário de Nova York

29A. “Plano ruim!”, na gíria sulista, substitui uma expressão intimamente associada às tentativas políticas de ser popular, e foi nisso que pensei quando descobri que cachorro não caça. Originalmente, escrevi “não vou” em vez de “não”, porque foi assim que alguns presidentes o formularam, incluindo Lyndon B. Johnson E Bill Clinton. No entanto, ambas as palavras aparecem nas referências.

38A/38D. Essas duas entradas são criadas para um ponto de cruzamento fixo nas primeiras letras. Em 38A, “certas marcas de pontuação” são resolvidas em RESTS, símbolos (“marcas”) na partitura. Examinei o alfabeto e me convenci de que 'melhores' (como nos resultados finais) e 'testes' (algo relacionado com 'notas') poderiam funcionar. Para “torcer a chave de fenda?” Em 38D, pensei em “vento”, como no movimento giratório de uma espiral. A entrada aqui é CASCA, como a parte da rodela de laranja que decora Coquetel de chave de fenda.

11 d. Esta entrada é um comentário deliciosamente sarcástico, e estou surpreso por não ouvi-lo com mais frequência – certamente estamos nadando em neurose suficiente para torná-lo relevante. Quando alguém fizer algo que o levará ao divã do psicanalista, tente aliviar o clima dizendo “PAGANDO O DR. FREUD!”

32 D. Se você não foi exposto a reuniões remotas nos últimos anos, esta entrada pode não falar com você. Qualquer pessoa acostumada a mexer no Zoom, no Microsoft Teams ou no Google Hangouts sabe que quando uma pessoa “se prepara para falar, em uma reunião moderna”, ela silencia. E lembre-se de ativar o som do áudio antes de murmurar qualquer outra coisa, espero!

Notas do criador

filho: Palavras cruzadas significam que você raramente vê palavras com 11 a 15 letras. A palavra mais curta permitida é de três letras. Portanto, em uma linha de duas palavras e uma caixa preta, 11 caracteres é o máximo que você pode usar, e as linhas com uma palavra geralmente são apenas chaves de 15 caracteres. Eu personalizei essa grade para ter 15, 14, 13 e 12 espaços para letras e comecei a preenchê-los com PAGING DR. Freud. Meu primeiro rascunho desta grade tinha algumas duplicatas e preenchimento ruim, então postei online (grite para o Crosscord Discord) para ver se alguém poderia ajudar. Julian se adiantou e redesenhou a metade superior da grade, melhorando-a bastante. Só nos conhecemos pessoalmente meses depois! Fico sempre feliz em me conectar e colaborar com outros criadores e sou grato pelas comunidades online que tornam isso possível. Juliano: Agradeço ao meu pai por me contar tudo sobre o efeito BOKEH no meu telefone, que, além de ser um ótimo complemento para minha lista de palavras, tornou minhas fotos duas vezes melhores. Ao preencher esta grade, percebi que BOKEH era uma opção para o slot 5-Across e rezei para que pudesse fazê-lo funcionar sem usar cola de palavras cruzadas para o preenchimento ao redor. Tive sorte de ter saído tão bem. Muito obrigado ao Ben, não só por ser tão generoso e aberto à colaboração, mas também por me ajudar desde que comecei a fazer quebra-cabeças. Ele me deu críticas honestas e encorajadoras sobre meu primeiro quebra-cabeça há quase dois anos e continua a oferecer ótimos conselhos quando tenho uma ideia de tema ou uma grade sem tema. É uma honra fazer minha estreia no New York Times com ele!

Quer enviar suas palavras cruzadas para o The New York Times?

O New York Times Crossword tem um sistema de envio aberto e você pode enviar seus quebra-cabeças online.

Para dicas sobre como começar, leia nossa série Como fazer palavras cruzadas.