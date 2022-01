Textos verdes em iMessages incentivam adolescentes a usar iPhones

Codificação de cores de comunicação Apple SMS em verde em iMessage Ele desempenha um papel junto com outro recurso em fazer com que os adolescentes mudem do Android para o iPhone, afirma o relatório, com pressão para se alinhar com os colegas que promovem as mudanças para transformar suas mensagens em azul.

O uso das cores verde e azul para mostrar se uma mensagem é enviada a um usuário por meio do iMessage ou de outros dispositivos tornou-se mais do que um simples indicador de conforto para os usuários. É também uma forma de indicador de status, mostrando que o usuário não possui apenas um arquivo Iphone, mas também podem aproveitar recursos da plataforma que outros não podem.

No perfil do sistema de sinal de cor por Jornal de Wall StreetAdolescentes e alunos explicam como não ter um iPhone e ver mensagens verdes é negativo para eles.

Adele Luitz, uma estudante de Michigan, disse ao relatório que notou pela primeira vez a diferença na condição quando experimentou um dispositivo Android, o que levou um membro de seu grupo de texto a perguntar: “Quem é verde?” Então Lowtiz descobriu que os bate-papos em grupo não funcionavam tão bem quanto funcionavam quando eu usava o iPhone, além de causar problemas para ligações do FaceTime e aplicativos usados ​​para encontrar amigos.

"No meu círculo universitário, e no colégio que fez a transição para a faculdade, a maioria das pessoas possui iPhones e usa muitos desses tipos de recursos específicos do iPhone", disse Lowtiz. Calculando que a Apple havia criado uma rede social com características próprias, ela sentiu que havia "algum tipo de pressão para voltar a isso".

Lowtiz teve que usar um dispositivo Android como parte de um estudo de pesquisa pago, mas logo voltou ao iPhone. “Há muita coisa na rede da Apple para eu trocar”, disse ela. Uma de suas amigas ficou supostamente aliviada por estar de volta ‘azul de novo’.

Miles Franklin, da Universidade da Flórida, descobriu que perdeu rodadas de um jogo no colégio, o que ele decidiu ser devido a ele ser um usuário ávido do Android. Em 2020, ele mudou para o iPhone, em parte por causa de sua preferência por criar vídeos TikTok.

Jocelyn Maher, uma aluna de mestrado em Nova York, disse que foi ridicularizada por seus amigos e irmã mais nova quando namorava, se o pretendente em potencial usasse Android. “Eu estava tipo, ‘Oh meu Deus, os textos dele são verdes e minha irmã literalmente se foi, isso é nojento'”, disse Maher.

Grace Fang, do Wellesley College, em Massachusetts, também viu a dinâmica social entrar em ação em relação aos iPhones, com usuários do Android se desculpando por seus dispositivos e pela falta do iMessage.

“Não sei se é propaganda da Apple ou apenas algo que acontece em um grupo tribal versus um grupo externo, mas as pessoas parecem não gostar muito de bolhas de texto verdes e parecem ter uma reação negativa profunda a isso”. ela disse.

A Apple está claramente ciente de que o iMessage é um grande atrativo para seus usuários, aparecendo na Epic-Apple Experience como parte de série de prompts Ele foi usado para bloquear os usuários em seu ecossistema. A Epic apontou para declarações feitas pela alta administração da Apple de que a empresa havia bloqueado a criação de uma versão Android do iMessage.

Enquanto Apple desmascarar rumores Do iMessage destinado ao Android em meados de 2016, as alegações persistiram, incluindo uma no final daquele ano confirmando isso modelo de demonstração Para um cliente que usa o Google Material Design.