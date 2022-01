O iPod shuffle retorna a … como uma tendência da moda da TikTok

O primeiro gadget da moda da Apple está de volta. A segunda geração do iPod shuffle, lançada há pouco mais de 15 anos, teve um ressurgimento de popularidade no TikTok. Todos os iPod shuffles de 2ª, 3ª e 4ª gerações têm clipes integrados e vêm em uma variedade de opções de cores, tornando-os fáceis de usar. A TikTok é conhecida por ser uma plataforma de lançamento para tendências como esta, por isso não é necessariamente uma surpresa. Como observado antes a informaçãoO iPod shuffle não é o único a ver esse aumento na popularidade. Outras ferramentas antigas também estão voltando, lideradas pela geração do milênio.

Algumas semanas atrás, os TikTokers começaram a compartilhar clipes deles usando seu iPod shuffle de segunda geração como um clipe de cabelo. Eles os usaram como acessórios de moda independentes e como tocadores de música com fones de ouvido com fio. Os fones de ouvido com fio também estão de volta, o que Compartilhe mais sobre isso Em novembro. Uma busca rápida no TikTok traz muitos resultados mostrando aos usuários que eles têm acesso aos seus iPod shuffles antigos. O primeiro vídeo a atingir a rede social de @sailorkiki já acumulou mais de 2 milhões de visualizações e quase 350 mil curtidas. Mas a tendência de grampos de cabelo não é a única tendência que aumenta a popularidade do iPod shuffle.

de acordo com NEWSWEEKA geração do milênio no TikTok também está participando Clipes engraçados do iPod shuffle, alegando não saber o que é. As piadas parecem ter importunado os TikTokers mais velhos, destacando uma hilária lacuna geracional. Não há dúvida de que os produtos mais antigos da Apple, especialmente os iPods, viram um alto nível de interesse com nostalgia crescente.

Como o vídeo TikTok, este vídeo orgulhoso atraiu milhões de visualizações e centenas de milhares de curtidas.

A Apple aposentou o iPod shuffle em 2017, portanto, ele está no mercado há apenas 5 anos. Mas o modelo do iPod shuffle que parece estar circulando em primeiro lugar é a segunda geração. Pastéis de setembro de 2007 parecem ser os mais populares no momento, com tons mais vibrantes do início de 2007 e do final de 2008.

