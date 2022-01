Halo Infinite Leak confirma o retorno dos modos multijogador favoritos dos fãs

novo aura infinita O vazamento está aumentando e, se for preciso, vários modos multijogador favoritos dos fãs estão programados para retornar em um futuro próximo. Como É um jogo eletronicoE Apex LegendsE Call of Duty: Zona de Guerrae outros jogos multijogador populares, os designers de dados escolhem os arquivos aura infinita Atualizações para descobrir qualquer coisa interessante ou perceptível. E como você poderia esperar, aura infinita Os operadores de dados costumam encontrar coisas que se enquadram nessas duas categorias o tempo todo. O último inclui algumas medalhas que não estão atualmente no jogo, mas nos arquivos.

O que isto significa? Bem, se houver medalhas nos arquivos, mas não no jogo, isso indica conteúdo quebrado ou em andamento. Normalmente, este é o primeiro, mas o último nunca pode ser descartado. Seja qual for o caso, atualmente existem medalhas nos arquivos indicando que modos como Griffball e King of the Hill estão definidos para fazer um retorno.

Abaixo, você pode verificar as evidências por si mesmo:

[THREAD] Novas medalhas de halo infinito. 1/3

– matador de zumbis

– choque de reis

– retriever

– a doença# olá infinito pic.twitter.com/t5TYntejWG – Halo Infinite Leaks & News (@HaloNoticiasMX) 27 de dezembro de 2021

Novas medalhas. 2/3

Linha segura

Bloco de sinal

– O Rei da Intrusão

– caçador de mortos-vivos pic.twitter.com/tsrDnbqM0n – Halo Infinite Leaks & News (@HaloNoticiasMX) 27 de dezembro de 2021

Novas medalhas. 3/3

– Vigiando o trono

– Sky Jack

– sabotador

– objeção pic.twitter.com/N8My7KzwCb – Halo Infinite Leaks & News (@HaloNoticiasMX) 27 de dezembro de 2021

Por enquanto, leve tudo aqui com uma pitada de sal, porque tudo vem em um método de processamento de dados, que é confiável, mas não à prova de balas. Mesmo que todo esse conteúdo esteja programado para ser mostrado no jogo, isso não significa que vai acabar sendo esse ponto. Enquanto isso, também é importante notar que Sneak King já está no jogo, então não está claro por que ele está incluído aqui.

aura infinita Atualmente disponível para PC, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Para obter mais cobertura sobre o jogo de tiro em primeira pessoa de 2020, clique em aqui.

Demorou mais de seis anos para lançar Halo Infinite, mas depois de toda essa longa espera, o 343 deu aos fãs o jogo que eles estavam esperando. Embora possa não ganhar muitos pontos pela originalidade, a última entrada na grande franquia do Xbox mais uma vez validou porque Halo é uma das propriedades de jogos mais populares do planeta. Embora a série já tenha duas décadas, Halo Infinite prova que ainda há muito suco criativo no tanque para fazer Halo parecer novo e relevante para a paisagem moderna. Em termos mais simples, o Halo está de volta.