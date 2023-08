Tesla está lançando versões mais baratas do Model S e X nos EUA com alcances mais curtos

A Tesla (TSLA.O) introduziu versões mais baratas de seu sedã Model S e SUV Model X nos EUA com autonomias mais curtas, mostrou o site da montadora na segunda-feira, continuando seu foco em cortar custos para priorizar. Crescimento das vendas.

O site mostrou os novos modelos S e X de “gama padrão” com preços de US$ 78.490 e US$ 88.490, respectivamente – cerca de 10% a menos que os modelos anteriores de preço mais baixo – e estão disponíveis para entrega entre setembro e outubro de 2023.

O preço mais baixo é para carros com exterior “Pearl White” e interior totalmente preto, com outras cores custando extra.

O novo Model S tem um alcance de condução de 320 milhas (515 km), que é menor do que as versões de base aparada e Performance que oferecem até 405 milhas e 396 milhas, respectivamente.

O novo Model X SUV tem um alcance de 269 milhas, muito menos do que as versões básicas e de desempenho que oferecem até 348 milhas e 333 milhas, respectivamente.

A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as novas versões dos modelos.

A montadora com sede em Austin, Texas, cortou preços nos Estados Unidos, China e outros mercados desde o final do ano passado e ofereceu outros incentivos para reduzir o estoque, em um esforço para se proteger da concorrência e da incerteza econômica.

A empresa cortou na segunda-feira os preços na China para seus lançamentos de longa duração e desempenho do Modelo Y, derrubando as ações por temores de mais pressão sobre suas margens.

Os últimos movimentos ocorrem quando a montadora se prepara para as primeiras entregas de seu atrasado Cybertruck e está trabalhando para concluir uma fábrica no México dedicada a veículos elétricos de mercado de massa que serão a base de seu robotax.

Os modelos S e X da Tesla são as ofertas mais antigas da empresa, lançadas em 2012 e com preços mais altos do que o sedã Modelo 3 e o crossover Modelo Y.

A empresa entregou 19.225 carros Modelo X e Modelo S no segundo trimestre deste ano, ante 16.162 no ano passado.

Reportagem adicional de Mrinmay Day e Abhinaya Vijayaraghavan em Bengaluru; Edição por Rashmi Aish, Muralikumar Anantharaman e Jamie Fried

