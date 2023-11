Um exoplaneta revela um sinal chave de possível vida

Artigo científico intitulado Metano na atmosfera do exoplaneta quente WASP-80b Foi publicado recentemente por uma equipe liderada por Taylor Bell, pesquisador do Bay Area Environmental Research Institute. Bell descobriu que WASP-80b é o chamado “Júpiter quente” com uma temperatura de cerca de 1.025 F. Isto coloca o exoplaneta entre Júpiteres quentes como HD 209458 b – o primeiro exoplaneta em trânsito descoberto – e Júpiteres frios como o nosso próprio Júpiter, que atinge uma temperatura de apenas 235 graus Fahrenheit.

A temperatura do exoplaneta é importante porque é apenas mais uma peça do quebra-cabeça do metano. Há uma grave falta de metano na atmosfera da maioria dos exoplanetas, o que significa que sempre que os cientistas descobrem um planeta com ele, têm de estudar cuidadosamente todos os aspectos da composição do planeta. Cada exoplaneta produtor de metano descoberto pelos astrónomos desempenha um papel importante em ajudar a comunidade científica a desenvolver a teoria atmosférica.

A temperatura do WASP-80b, em particular, coloca-o num “regime de transição interessante onde os modelos químicos de equilíbrio prevêem que deverá haver características detectáveis ​​de CH4 e CO/CO2 nos espectros de transmissão e emissão do planeta…”, de acordo com os investigadores que trabalhou no papel. .