Taylor Swift faz performance emocionante em homenagem a Ana Clara Benevides

Swift encenou uma versão emocionante de “Bigger Than the Whole Sky”

Taylor Swift prestou uma emocionante homenagem à falecida fã Ana Clara Benevides durante seu show no Rio de Janeiro na noite de domingo.

Benevides, 23 anos, morreu após sofrer um ataque cardíaco enquanto participava da estreia de Swift no Rio de Janeiro na sexta-feira.

Voltando ao palco pela primeira vez desde a morte de Benevides, Swift homenageou o fã com a performance de “Bigger Than the Whole Sky”. Swift ficou visivelmente emocionada durante a apresentação enquanto lutava contra as lágrimas e quase engasgou ao cantar a letra “Você precisou de um pouco de força porque eu não orei?”

Benevides estaria no Estádio Olímpico Nilton Santos há mais de oito horas quando começou a se sentir mal. As temperaturas no Rio de Janeiro chegaram na sexta-feira a 90 graus e garrafas de água não eram permitidas no interior do local.

Em um comunicado sobre a morte de Benevides postado nas redes sociais, Swift escreveu: “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show”.

“Não consigo nem dizer o quanto estou triste com isso”, ela continuou. “Tenho muito pouca informação além do fato de que ela era muito bonita e muito jovem.”

Swift acrescentou que não falará sobre a morte de Benevides durante seus shows porque me sinto muito triste para tentar falar sobre isso. Quero dizer agora que sinto profundamente essa perda e meu coração está com sua família e amigos. Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos fazer essa turnê pelo Brasil.

Devido às temperaturas extremas no Rio de Janeiro, Swift adiou então um show que estava marcado para acontecer de sábado para segunda-feira.

Ver mais

Ver mais