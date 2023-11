Taylor Swift lança “Whole Sky”, uma música intitulada “Whole Sky” após a morte de um fã

Assista ao Billboard Music Awards

Taylor Swift não fez uma introdução para “Bigger Than the Whole Sky” quando a apresentou como música surpresa em seu show de domingo à noite no Rio de Janeiro. Mas ela não precisou, pois os fãs entenderam implicitamente a estreia ao vivo dessa música, sem dúvida a música mais emocionante de seu catálogo, como uma homenagem a Ana Clara Benevides Machado, que morreu após assistir ao show anterior de Swift no estádio.

Swift já havia expressado sua tristeza pela morte de um fã em uma postagem nas redes sociais, escrevendo: “Não poderei falar sobre isso no palco porque me sinto muito triste para tentar falar sobre isso”. claro que ela queria cantar sobre o que não pode falar.

Em um vídeo capturado para a parte “Músicas Secretas” do show de domingo no Estádio Olímpico Nilton Santos, Swift aparece se recompondo e respirando fundo antes de começar a música, que serviu de faixa bônus no “3 AM”. edição de luxo de “3 da manhã”. Seu álbum “Midnights” foi lançado no ano passado. Quando o cantor de cabelos molhados finalmente começa a tocá-la, a maior parte do público reconhece imediatamente a faixa profunda desde a primeira nota, e o público canta alto junto com o refrão: “Adeus, adeus, adeus / Eu era maior que o céu inteiro ”… / Tenho tanto para viver sem / Nunca vou conhecer / O que poderia ter sido, teria sido / O que deveria ter sido você.

A causa da morte de Benevides não foi anunciada, mas acredita-se que esteja relacionada com a onda de calor que atingiu a região. O torcedor de 23 anos morreu na noite de sexta-feira após ser levado do estádio, onde muitos outros perderam a consciência, para um hospital próximo. Swift adiou o show da noite seguinte devido às altas temperaturas.

“Bigger Than the Whole Sky” se tornou um hino nos últimos 13 meses para fãs que sofrem com um ente querido. Swift ainda não disse ou escreveu nada publicamente sobre a faixa ou sua inspiração, que foi interpretada de várias maneiras como sendo sobre a morte de um membro da família ou ente querido, um aborto espontâneo ou a morte de uma pessoa amada, mas não conhecida; A finalidade da sua linguagem deixa claro que se trata de uma divisão mais séria do que da mera separação.

A outra música surpresa de domingo à noite também foi a triste, embora muito menos trágica, “Dancing With Our Hands Tied”, que foi tocada em sua turnê de áudio de 2018, mas não apareceu na turnê Eras até este show.

Em uma lista classificada das melhores faixas bônus dos álbuns de Swift diverso No início deste ano, “Bigger Than the Whole Sky” recebeu uma classificação elevada, salientando que foi uma das poucas músicas do setlist que ainda não tinha sido tocada na Eras Tour, talvez porque seria demasiado emocionante: “You Have Haven Ainda não toquei a música ao vivo e será a combinação perfeita se você estiver se sentindo ousado.