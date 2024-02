Target retira um conjunto magnético que identifica erroneamente três líderes negros

A Target retirou de suas lojas um kit educacional magnético que identificou erroneamente três líderes negros, depois que um professor de história do ensino médio chamou a atenção para os erros em um vídeo do TikTok.

No vídeoA professora Tierra Espy disse que comprou a “Atividade de Aprendizagem Magnética dos Direitos Civis”, uma caixa de lata contendo 26 ímãs e cartões informativos contendo ilustrações de líderes negros e slogans do movimento pelos direitos civis, para o Mês da História Negra, que é comemorado nos Estados Unidos. Estados Unidos em fevereiro.

“Percebi algumas inconsistências assim que abri isto”, disse ela no vídeo, observando que o ímã com o nome de Carter G. Woodson, um estudioso da história afro-americana, na verdade representava Webb DuBois, um sociólogo e autor de “As almas do povo negro.” “

“Dê uma olhada rápida no bigode”, disse ela, referindo-se a uma foto online de DuBois com o mesmo bigode do ímã e intitulada erroneamente como Woodson. “Eles erraram o nome.”