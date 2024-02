Esta stripper de Las Vegas ganha US$ 10.000 por mês – mais US$ 2.000 em invalidez VA. Mas ela deve US$ 100 mil ao IRS e tem níveis alarmantes de dívida. Caleb Hammer responde

'Tio Sam é meu pai favorito': esta stripper de Las Vegas ganha US$ 10.000 por mês – mais US$ 2.000 por deficiência na Virgínia. Mas ela deve US$ 100 mil ao IRS e tem níveis alarmantes de dívida. Caleb Hammer responde

Para escolher uma carreira não tradicional, você provavelmente precisará de uma rede de segurança mais ampla do que a da maioria das pessoas. Os lucros podem ser imprevisíveis e os impostos podem ser mais complexos. Infelizmente, muitos indivíduos que trabalham por conta própria não se concentram na saúde financeira e agravam os seus problemas através de decisões erradas e gastos descontrolados.

Krista, de 33 anos, se encontra exatamente nesta situação. Em um episódio recente de Auditoria Financeira com YouTuber Caleb Hammer, ela falou sobre sua luta contra dívidas, sua carreira como dançarina exótica e sua dependência de pagamentos por invalidez do Veterans Affairs (VA) todos os meses.

“Tio Sam é meu sugar daddy favorito”, disse ela Martelo disseEnquanto ela descrevia sua incrível jornada da Marinha ao clube de strip. Hammer chamou isso de “uma das situações mais brutais que já vi”.

Infelizmente, um número crescente de americanos está a cair em situações difíceis semelhantes, graças a uma combinação das actuais condições económicas e de impostos e rendimentos não fiáveis.

Empurrado para a borda

O aumento do custo de vida empurra mais pessoas para trabalhos precários ou estressantes. de acordo com Relatório recente Pelos PYMNTs, 23% dos consumidores buscam uma renda extra.

A receita de shows paralelos pode ser instável e imprevisível. Eles também são mais complicados de lidar durante a temporada de impostos. Os trabalhadores de gig podem não saber quanto devem em impostos ao longo do ano e correm maior risco de ficar para trás, de acordo com o H&R Block.

Os problemas fiscais de Krista decorrem da falta de consciência. Seus ganhos são extremamente voláteis, variando de apenas US$ 4.000 a US$ 5.000 por mês no verão para US$ 13.000 em novembro. Ela não tem certeza de qual é sua carga tributária, mas estima que deve US$ 60.000 do ano fiscal anterior e US$ 40.000 do ano fiscal atual, totalizando US$ 100.000 devidos ao IRS.

“Eu os estava evitando”, disse ela a Hammer. “Contador ou IRS?” Ele disse: Ela respondeu: “Ambos”.

Felizmente, Krista passou seis anos na Marinha dos EUA, o que a qualifica para cobertura médica e aproximadamente US$ 2.000 por mês em pagamentos por invalidez. Isto proporcionar-lhe-ia alguma estabilidade no rendimento mensal, mas os seus maus hábitos de consumo levaram-na a endividar-se ainda mais.

Más decisões de gastos

Os hábitos de consumo de Krista agravaram seus problemas financeiros. Ela fez uma cirurgia de aumento de mama e não tem certeza se poderá amortizá-la para fins fiscais. Ela comprou um imóvel no Arizona, que está sendo reformado para aluguel de curto prazo. O saldo devido é de $ 60.187.

A casa foi financiada pelo vendedor do imóvel a uma taxa de juros de 10%, embora Krista pensasse que a taxa era de apenas 5% quando comprou o imóvel.

“Você não olhou para o que eu me inscrevi?” Martelo perguntou a ela.

Enquanto isso, as reformas da propriedade estavam sendo financiadas por meio de seu cartão de crédito. Está muito próximo do limite de crédito de $ 10.000 para esse cartão. Para piorar a situação, Krista decidiu solicitar um empréstimo pessoal com juros de 15% para reduzir seus pagamentos mensais. “Usei isso para consolidar dívidas, mas não fiz um trabalho muito bom porque ainda tinha aquela [debt]Ela disse.

Essa é apenas a ponta do iceberg da dívida – Krista deve US$ 59.085 em dívidas de consumo, com US$ 2.103 em pagamentos mensais.

“Afinal, você cavou um buraco para si mesma”, Hammer disse a ela.

Muitos americanos estão numa situação semelhante, uma vez que os saldos das dívidas dos consumidores continuam a aumentar nos últimos meses, de acordo com dados publicados pelo Federal Reserve Bank de Nova Iorque. No terceiro trimestre de 2023, os saldos dos cartões de crédito eram de impressionantes US$ 1,08 trilhão. À medida que as taxas de juro sobem, mutuários como Krista têm cada vez mais dificuldade em sair deste buraco crescente.

Mas você tem opções para sair da pilha de dívidas. Christa estava no caminho certo graças ao seu instinto de consolidar sua dívida Com uma taxa de juros mais baixa. No entanto, você não pode simplesmente contrair outro empréstimo e torcer pelo melhor.

Você pode facilmente ficar preso em um ciclo volátil de dívida se também não preparar (e seguir) um orçamento familiar que inclua o pagamento da dívida. Se, como Krista, você tem adiado lidar com sua bagunça financeira, a redundância pode fazer sentido Profissional financeiro qualificado Para ajudá-lo a seguir o caminho certo. Com um pouco de orientação, você poderá descobrir que nenhum buraco é profundo demais para sair.

