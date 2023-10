sai do The Daily Show em meio à busca por um apresentador

Jim McCambridge

O colaborador de longa data do “Daily Show” do Comedy Central, Roy Wood Jr., não retornará ao programa noturno quando ele retornar à produção, o mais recente desenvolvimento do programa de longa duração, enquanto os executivos continuam em busca de um sucessor para ele. Para Trevor Noah.

“Não posso bolar o plano B enquanto ainda estou trabalhando no plano A.” o comediante disse à NPRRessaltando que não deseja continuar como integrante do quadro de repórteres do programa enquanto outra pessoa for cogitada para o cargo de chefia. “O trabalho de um repórter… não é realmente um trabalho onde você possa conciliar várias coisas. [And] “Acho que oito anos é um bom período.”

Sua saída destaca as complexidades do venerável programa à medida que o Comedy Central expande sua busca por um novo personagem principal. Noah anunciou repentinamente sua saída no final de 2022 na frente de um público ao vivo que veio assistir à gravação de um novo episódio. O Comedy Central contou com apresentadores convidados desde então, até o show ser encerrado devido à greve dos roteiristas de Hollywood.

A Paramount Global Network escolheu Hasan Minhaj como candidato principal para o cargo, mas depois pareceu reverter sua decisão sobre o comediante – que foi apresentador convidado de indicados como Chelsea Handler, Marlon Wayans, Kal Penn e Sarah Silverman – depois uma reportagem da New Yorker descreveu a maneira como ele… Minhaj embelezou algumas de suas comédias autobiográficas.

O Daily Show viu agitação semelhante no passado. À medida que Jon Stewart se aproximava do fim de seu mandato na série, muitos repórteres começaram a considerar ofertas externas. John Oliver, que substituiu Stewart durante sua ausência do “Daily”, mudou-se para a HBO para lançar “Last Week Tonight”. E a correspondente de longa data Samantha Bee lançou sua própria série na TBS para a Warner Bros. Descoberta.

Espera-se que o “Daily Show” retorne à produção original em 16 de outubro, e os apresentadores devem liderar a série pelo resto do ano. Os executivos esperam identificar um novo anfitrião entretanto e tê-lo no cargo até 2024.

“Roy Wood Jr. é um gênio da comédia e um companheiro de equipe querido. Sua visão e humor nos ajudaram a entender as eleições de 2016, a pandemia e as incontáveis ​​horas de Fox News”, disse o Comedy Central em comunicado. seu tempo conosco e mal posso esperar para ver o que ele fará a seguir.”