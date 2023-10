TAP Air Portugal atinge novo marco na América do Norte

A TAP Air Portugal já transportou mais de um milhão de clientes nas suas rotas para os EUA e Canadá até 2023. O marco principal alcançado em 24 de setembro representa um aumento de 23% em comparação com o mesmo período de 2022.

Há 54 anos, em 1969, o voo inaugural da TAP para os Estados Unidos subiu aos céus do Aeroporto Internacional JFK, em Nova Iorque, marcando uma nova era nas viagens transatlânticas para a transportadora portuguesa.

A rede da TAP inclui voos de Lisboa e Porto para sete cidades populares dos EUA, incluindo Nova Iorque, Newark, Boston, Washington DC, Chicago, São Francisco e Miami. A transportadora opera serviços diários convenientes para o Canadá, com voos para Toronto e Montreal.

Até 2024, a TAP oferecerá a sua rede de voos mais completa para todos os destinos da América do Norte no voo a partir de Portugal, operando 91 voos por semana. As rotas para Toronto aumentarão de 10 para 13 voos semanais, e os voos para São Francisco aumentarão de cinco para seis por semana.

Em julho deste ano, a TAP ultrapassou a marca de um milhão de clientes nas rotas brasileiras, o que representa um crescimento de 30%. A partir de janeiro de 2022, a TAP continua à frente dos seus concorrentes, transportando o dobro de clientes entre o Brasil e a Europa como primeira escolha para voos entre a Europa e a América do Sul.

A TAP voa atualmente 13 rotas para 11 cidades no Brasil – nove das quais não são diretamente acessíveis a partir do Reino Unido. A partir do próximo mês, a TAP aumentará suas frequências de voos para 11 destinos brasileiros, para 81 voos semanais. Em 2024, as frequências semanais para o Brasil voltarão a aumentar para 91.

A TAP opera a partir de três destinos no Reino Unido: Londres Heathrow, Londres Gatwick e Manchester, bem como voos a partir da capital irlandesa, Dublin.

Com uma das frotas mais jovens da Europa, a companhia aérea opera atualmente uma frota composta por aeronaves Airbus de curta e longa distância, que vão desde o A330neo de última geração até o A321neoLRm de corredor único. Os voos da ATR e da Embraer são curtos através da sua transportadora regional Portugal.